Guido Rodríguez, el principal candidato para reemplazar a Balerdi en la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

El mediocampista de Valencia se entrena en Vicente López mientras aguarda la decisión de Lionel Scaloni. Tras la lesión de Leonardo Balerdi, el volante surge como la opción más firme para completar la nómina argentina para la Copa del Mundo 2026, destacando su reciente rendimiento en clubes y su experiencia en títulos con la Albiceleste.

El volante de Valencia es el principal candidato para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 . El mediocampista de Valencia mantiene la puesta a punto física en el país.

Según trascendió en las últimas horas, el futbolista se encuentra entrenándose en un gimnasio de Vicente López, localidad de la que es oriundo, un espacio elegido habitualmente por futbolistas de elite para realizar trabajos físicos durante los recesos. Allí también se prepararon jugadores como. Un desgarro en el sóleo de la pierna derecha obligó al cuerpo técnico a evaluar alternativas para completar la nómina mundialista.

En ese contexto, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la elección definitiva. Tras la victoria por 3 a 0 frente a Islandia en Alabama, Scaloni dejó abierta la posibilidad de tomarse algunos días más antes de comunicar su decisión: "¿Dije mañana? Capaz que un día más me tomo. Como dije ayer, tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar.

La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo".

"Capaz que un día más me tomo". Lionel Scaloni fue consultado sobre cuando anunciará el reemplazo de Balerdi para la Copa del Mundo. Sigue siendo una pieza muy valorada por el cuerpo técnico. El volante fue parte de los cuatro títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Su último partido con la Albiceleste fue el 29 de junio, en la victoria por 2 a 0 ante Perú, cuando ingresó durante los últimos 13 minutos. A nivel clubes, atraviesa un buen momento. Luego de una etapa con poca continuidad en West Ham, el mediocampista llegó en febrero a Valencia y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Desde entonces disputó 17 encuentros y convirtió cuatro goles con el conjunto español.

Por ahora, la convocatoria sigue sin oficializarse. Sin embargo, mientras Scaloni termina de definir el último nombre de la lista, Guido Rodríguez continúa entrenándose y preparándose para una posible convocatoria de último momento rumbo al Mundial 2026





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Mundial 2026 Guido Rodríguez Leonardo Balerdi Lionel Scaloni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex campeón argentino elogia al seleccionado actual antes del Mundial 2026Durante un evento en Miami, un ex defensor campeón del mundo con Argentina destacó el potencial del equipo actual y lo señaló como favorito para el Mundial 2026. Resaltó la mezcla de experiencia y juventud del plantel y confirmó que el último amistoso antes del debut será el 9 de junio. Además, la selección retomó los entrenamientos.

Read more »

Estados Unidos rechazó el ingreso de un árbitro para el Mundial 2026: el motivoOmar Abdulkadir Artan, árbitro designado por FIFA para el Mundial 2026, no pudo ingresar a Estados Unidos y fue enviado de regreso a Turquía.

Read more »

Calendario de pagos a jubilados junio 2026: montos, fechas y bono extraordinarioEl gobierno confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en junio de 2026 según la Resolución 349/2025, incluyendo la primera cuota del bono y el haber mínimo.

Read more »

Mundial 2026: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las protestas no arruinarán la inauguraciónPidió “no caer en provocaciones” durante la apetura del torneo prevista para el jueves.

Read more »