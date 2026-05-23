Guerra en el Mundial 1950: Brasil y Hungría peleaban por el título

Relato detallado de la Batalla de Berna entre Brasil y Hungría en la Copa del Mundo 1950, que incluyó piñas, corridas y botellazos después del final del partido. También se discutió sobre las transformaciones culturales y futbolísticas en Brasil después del partido.

Trompadas, botellazos y corridas: la Batalla de Berna entre Brasil y Hungría en el Mundial 1950 Los europeos se quedaron con la victoria 4 a 2 en cuartos de final, pero lo que quedó en el recuerdo fue la pelea que se llevó a cabo luego del pitazo final.

El partido terminó con piñas, corridas y botellazos entre brasileños y húngaros. El 27 de junio de 1954 quedó marcado para siempre como una de las jornadas más caóticas en la historia de las Copas del Mundo. En el viejo Wankdorfstadion de Berna, Suiza, Hungría venció 4-2 a Brasil por los cuartos de final del Mundial, en un encuentro que pasó a la historia como la ‘Batalla de Berna’ por la brutalidad, las peleas y el escándal





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Y Hungría Batalha De Berna Copa Del Mundo 1950 Violencia En El Fútbol Transformación En Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El origen de la guerra entre Caputo y los MenemDescubre la historia detrás de la enemistad abierta entre el estratega y los familiares del expresidente, y cómo comenzó la pelea de poder.

Read more »

Javier Milei en la guerra interna, Macri acusa de liderazgo emocional y ataca gobernabilidadEl expresidente Alberto Hartwell Macri hace duros cuestionamientos al estilo de liderazgo de Javier Milei, en el ambiente interno del Frente de Todos y luego combina elogios a las reformas libertarias y críticas al Gobierno nacional en un panel con un exvicepresidente de Uruguay.

Read more »

La interna libertaria: cómo escaló la guerra tuitera que Milei no quiere -o no puede- pararDesde el sábado Santiago Caputo enfrenta en las redes y medios libertarios a Martín Menem, mano derecha de Karina Milei; cronología de una crisis con ribetes de fantasía

Read more »

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo: tensión en Medio OrienteCobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump. Principales bolsas asiáticas suben este viernes en un contexto de esperanza por que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque los inversionistas siguen de cerca el aumento de los precios del petróleo.

Read more »