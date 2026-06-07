Güemes se mide a Deportivo Maipú en la fecha 17 de la Primera Nacional

Domingo 7 de junio, 16:00 horas, Estadio Arturo Miranda: Güemes recibe a Deportivo Maipú en vivo por LPF Play y TyC Sports. Árbitro: Matías Billone.

El domingo 7 de junio se vivirá uno de los duelos más esperados de la fecha 17 de la Primera Nacional de Argentina, cuando el Club Atlético Güemes , con sede en Santiago del Estero, reciba en su casa al Deportivo Maipú .

El encuentro tendrá lugar en el histórico Estadio Arturo Miranda, con la fecha y hora oficiales fijadas para las 16:00 horas. Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido podrán hacerlo a través de la plataforma digital LPF Play, que ofrecerá la transmisión en vivo de principio a fin, garantizando una cobertura completa de cada jugada, cada gol y cada decisión del árbitro.

Además, los seguidores que prefieran el formato tradicional de la televisión podrán verlo en el canal TyC Sports, que se hará cargo del 'minuto a minuto' con comentarios y análisis de expertos del fútbol argentino. El Club Atlético Güemes llega a este partido con la intención de consolidar su posición en la tabla y aprovechar la ventaja de jugar ante su público local.

El equipo ha mostrado un estilo de juego ofensivo en las jornadas anteriores, destacando la solidez de su defensa y la creatividad de sus mediocampistas, quienes han sido clave en la generación de oportunidades de gol. Por su parte, el Deportivo Maipú llega como visitante con la firme meta de sumar tres puntos y escalar posiciones, apoyándose en su disciplina táctica y en la capacidad de sus delanteros para presionar la defensa rival.

Ambos conjuntos cuentan con jugadores que han sido protagonistas en la competición, lo que augura un choque reñido y lleno de intensidad. El arbitraje quedará a cargo de Matías Billone, quien será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas y de mantener el orden en el terreno de juego. La designación de Billone ha sido bien recibida por los directivos de ambos equipos, quienes confían en su experiencia para una gestión justa y sin contratiempos.

Asimismo, se ha anunciado que el control de video (VAR) estará activo durante el encuentro, lo que aportará mayor precisión a las decisiones cruciales y reducirá la probabilidad de errores que puedan afectar el resultado final. Los fanáticos, las autoridades locales y los medios de comunicación estarán atentos a cada detalle, pues este partido no solo representa una oportunidad de sumar puntos, sino también un espectáculo deportivo que refuerza la pasión por el fútbol en la región norte del país





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