Guasones presenta su décimo disco en Cosquín Rock con Universal Music Argentina. Un recorrido por el rock orgánico y las nuevas canciones del grupo.

El grupo argentino Guasones, liderado por Facu Soto, lleva a cabo el lanzamiento oficial de su décimo álbum de estudio en el escenario del Cosquín Rock. Este trabajo discográfico representa un hito significativo para la banda, ya que marca su primera publicación bajo el contrato exclusivo con la multinacional Universal Music Argentina. El evento coincide con la presentación de un material que busca conectar con la audiencia a través de una estética sonora orgánica y sensaciones intensas.

La Estética y el Significado del Disco

La portada del álbum establece un tono visual inmediato con fotografías en tonalidades sepia que destacan un árbol solitario como figura central. Este diseño gráfico se completa con montañas recortadas en el horizonte y una extensa zona de campo que transmite una sensación de calma y ausencia de prisa. Esta imagen funciona como una puerta de entrada adecuada para un disco que, sin renunciar a las coordenadas históricas del grupo platense, explora caminos laterales dentro de su estilo. El material consta de nueve canciones que mantienen las guitarras al frente, utilizando el rock and roll como idioma principal con incursiones en el blues, el folk y el country rock.

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Producción Musical y Estructura Sonora

La producción ejecutiva quedó en manos de la propia banda, garantizando la preservación de su identidad artística. Martín Pomares asumió las responsabilidades técnicas de la grabación, la mezcla y el mastering del proyecto. La participación de Facundo Lizondo como ingeniero adicional complementó este proceso creativo. Esta estructura de trabajo permitió que cada canción encontrara su propio carácter sin interferencias externas. El resultado son composiciones que varían desde un rock veloz, áspero y directo, hasta piezas que exploran la raíz y la estridencia del género. La decisión de mantener el control interno refleja el compromiso de Guasones con su pulso reconocible.

Análisis de Canciones y Temáticas Abordadas

El álbum presenta una diversidad temática que merece un análisis detallado. En la pista Rock & roll de Autos Robados, Facu Soto menciona a la banda de su amigo Fede Soto, estableciendo un guiño de pertenencia que conecta el presente con una historia compartida. Por otro lado, la banda cambia la velocidad con una balada amorosa que incluye la frase Otro invierno frío sin vos. Esta canción explora la dimensión de desamparo a través de la confesión no aprendí a vivir conmigo, trascendiendo los lugares comunes románticos. Otra pista recupera la electricidad con un aire que remite al universo calamaresco, criticando cómo el dinero y la fama pueden transformar a las personas.

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Impacto Cultural y Próximos Pasos

La recepción de este material en Cosquín Rock evidencia la solidez de Guasones en la escena nacional. El grupo continúa demostrando que su música puede abordar temas complejos sin perder su esencia primitiva. La presencia en este festival importante confirma la vigencia del proyecto y su capacidad para conectar con diferentes audiencias. La decisión de lanzar este trabajo con Universal Music Argentina abre nuevas puertas para la distribución y visibilidad del grupo. Los fanáticos y críticos aguardan con interés cómo evolucionará el sonido de la banda en sus futuras publicaciones.

Conclusión del Lanzamiento Musical

El décimo disco de Guasones no busca dinamitar el manual de su estilo, sino que lo consolida con matices nuevos. La combinación de rock, baladas y elementos country refleja la madurez artística del grupo. La presentación en Cosquín Rock sirve como un punto de inflexión para esta nueva etapa profesional. La conexión entre los miembros de la banda y su audiencia se fortalece a través de letras honestas y una producción cuidadosa. Este álbum representa un capítulo más en la trayectoria de uno de los grupos más relevantes del rock argentino.