Guardiola's Comic Farewell at Press Conference

Pep Guardiola made a funny farewell at his press conference, indicating who he would support among Arsenal and Manchester United fans. He also mentioned their upcoming matches in the Premier League and the FA Cup final.

Guardiola alentando a los hinchas (EFE). muy ocurrente, pep guardiola se despidió de su exposición ante la prensa con un mensaje cómico. este domingo, los gunsers se cruzarán con los irons, que ahora sumaron públicamente un simpatizante más.

mientras que el city se sacó rápidamente de encima el mal trago con everton (3-3 el lunes pasado) y así, los ciudadanos quedaron a solamente dos puntos de la cima (76 a 74). los gunsers jugarán este domingo con west ham, que pelea por evitar el descenso. hoy está en el puesto 18, perdiendo la categoría, con 36 unidades. será un duelo de realidades opuestas, aunque nada sencillo para el equipo conducido por mikel arteta. y en el final de su conferencia de prensa, entre risas, pep guardiola no ocultó por quién hincharía. cruzó los brazos y, con el micrófono aún abierto, miró a todos en la sala y dijo: 'el final de la conferencia de guardiola' 'conseguimos un buen resultado y seguimos adelante. ya veremos, eso no está en nuestras manos. haremos nuestro trabajo. no lo hicimos a la perfección con el everton. haremos nuestro trabajo y esperaremos', manifestó el entrenador





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