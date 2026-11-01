Guadalupe, Coyoacán y Tenochtitlán: La evolución urbana de Ciudad de México

Explora la historia de Ciudad de México desde la Basílica de Guadalupe hasta la Casa Azul en Coyoacán, analizando la superposición cultural y el impacto urbano.

La primera parada para empezar a desentrañar la historia de Ciudad de México se ubica a solo 9 kilómetros del centro de esta gran urbe, reconocida como la ciudad más grande de América Latina. Este punto de partida esencial es un gran centro de peregrinación católica: la Basílica de Guadalupe. El santuario moderno se encuentra al pie del cerro del Tepeyac, lugar donde, según la tradición católica, ocurrieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un indígena de etnia nahua, en el año 1531.

La Basílica de Guadalupe y su arquitectura moderna

La iglesia que recibe a las multitudes hoy en día es un edificio relativamente nuevo, con apenas medio siglo de antigüedad. Fue inaugurada oficialmente en 1976 y fue proyectada por un equipo de arquitectos encabezado por Pedro Ramírez Vázquez, un destacado profesional autor también del Museo Nacional de Antropología y del emblemático Estadio Azteca. Su diseño arquitectónico moderno se destaca por una gran planta circular que evoca el aspecto de un enorme plato volador aterriza do junto a la Antigua Basílica.

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Esta antigua construcción, actualmente conocida como Templo Expiatorio a Cristo Rey, es de estilo barroco y presenta un contraste visual evidente con el nuevo templo. De hecho, la antigua iglesia muestra una inclinación evidente en su estructura, una consecuencia directa de los hundimientos del terreno que afectaron la zona. Debido a este problema estructural, la imagen sagrada de la Virgen fue trasladada al nuevo templo, donde los fieles la veneran en la actualidad.

Para facilitar el acceso de los fieles y mantener el orden, los peregrinos pasan frente a la imagen sobre cintas transportadoras especiales. Este sistema mantiene un flujo constante de visitantes y ayuda a evitar aglomeraciones peligrosas en el interior del santuario. En este lugar, el tiempo también se valora como un recurso precioso para los creyentes que buscan una conexión espiritual.

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De Coyoacán a la Casa Azul: El legado de Frida Kahlo

De regreso hacia el centro de Ciudad de México, después de haber pasado por este gran centro ceremonial prehispánico y uno de los principales santuarios católicos del continente, es inevitable encontrarse con las marcas del choque y la superposición de esos mundos: la conquista española. En el Centro Histórico, levantado sobre los restos de la antigua Tenochtitlán, edificios coloniales y templos católicos conviven con los vestigios de la capital mexica. Sobre esa ciudad construida sobre otra volveremos más adelante para profundizar en este contexto.

Si se piensa en una mujer mexicana de fama universal, es difícil que no aparezca el nombre de Frida Kahlo. Artista, militante política y figura que se ha convertido también en objeto de consumo, hoy su rostro está presente en todas partes: remeras, bolsos, tazas y recuerdos. Sin embargo, en Coyoacán, Frida sigue estando, literalmente, en su casa. Entrar a la Casa Azul permite acercarse a la mujer detrás del ícono global. En náhuatl, Coyoacán suele traducirse como lugar de coyotes, y por eso estos animales aparecen una y otra vez en la identidad del barrio.

Antes de integrarse a la expansión de Ciudad de México, Coyoacán fue un asentamiento indígena independiente de Tenochtitlán. Tras la conquista, Hernán Cortés se instaló en la zona mientras los españoles comenzaban a levantar la ciudad colonial sobre las ruinas de la capital mexica. Con el crecimiento constante de la megalópolis, Coyoacán terminó incorporado a la trama urbana. Sin embargo, todavía conserva un aire de pueblo, con calles empedradas, plazas, mercado y antiguas casonas.

Algo de esa intimidad se percibe dentro de la Casa Azul, donde Frida nació, murió y transcurrió buena parte de su vida. Viajó y vivió temporadas fuera, aunque siempre regresaba a Coyoacán, donde pasó 36 de sus 47 años. Este apego al lugar lo convirtió en un concepto casi patológico, al que ella misma convirtió con humor en Coyoacatitis. En esta casa vivió con sus padres y hermanas, y también con su esposo, el famoso muralista Diego Rivera.

La Casa Azul: Arte, dolor y vida cotidiana

El museo conserva objetos personales, fotografías, obras de arte y la cama con el espejo que su madre mandó colocar sobre ella para que pudiera pintar durante la larga convalecencia posterior al grave accidente de tránsito que sufrió a los 18 años. Inmovilizada durante meses, Frida comenzó allí a pintar, desarrollando su estilo único. Hoy, sobre esa misma cama, hay una máscara mortuoria de su rostro que preserva el recuerdo de su expresión final.

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Los textos del museo recorren una vida marcada por problemas de salud y dolores físicos y emocionales constantes. Aun así, los testimonios de quienes la conocieron y su vasta obra muestran también a una mujer de enorme fuerza y vitalidad. En la Casa Azul se conserva el famoso cuadro de las sandías en el que, poco antes de morir, escribió las palabras Viva la vida, un testamento de su espíritu indomable.

La relación entre Frida y Diego también dejó su impronta en la casa. En una sala se reproducen videos que los muestran en momentos cotidianos, acariciándose y besándose. Él, enorme; ella, singular y elegante. Aunque dormían en cuartos separados, su vínculo era indisoluble. En la habitación de Diego hay dos almohadones bordados por Frida: uno dice cariño y el otro despierta, corazón, dormido, reflejando su cuidado constante.

El Museo Anahuacalli y la colección de Diego Rivera

Frida siguió en su casa incluso después de su muerte, ya que sus cenizas descansan en una urna prehispánica con forma de sapo. Esta figura suele asociarse con Diego Rivera, a quien ella llamaba cariñosamente sapo-rana. Diego también tiene su propio espacio conmemorativo en Coyoacán. El Museo Anahuacalli es un edificio de piedra volcánica que mandó construir para albergar la enorme colección de piezas prehispánicas que reunió durante su vida.

Rivera comenzó a coleccionar objetos desde joven y fue formando un conjunto de decenas de miles de piezas a lo largo de los años. Este museo representa no solo el amor de Rivera por la cultura mexicana antigua, sino también su compromiso con preservar la identidad nacional frente a la modernización urbana que transformó a Ciudad de México en la megaciudad que es hoy. La visita a estos sitios ofrece una perspectiva única sobre la historia cultural y urbana de México.