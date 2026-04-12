Guía Televisiva Deportiva: Domingo 12 de Abril - Fútbol, Tenis, Golf y Más

Descubre la programación completa de eventos deportivos para el domingo 12 de abril. Disfruta de partidos de fútbol, torneos de tenis y golf, baloncesto y automovilismo, transmitidos en diversos canales. No te pierdas la acción de tus deportes favoritos.

A continuación, se presenta la programación televisiva detallada de los eventos deportivos que se emitirán el domingo 12 de abril. Una jornada repleta de acción para los amantes del deporte, con una amplia variedad de disciplinas que abarcan desde el fútbol nacional e internacional hasta el golf, el tenis, el baloncesto y el automovilismo.

Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de partidos emocionantes, torneos importantes y carreras llenas de adrenalina, todo desde la comodidad de sus hogares. La diversidad de opciones garantiza que cada espectador encuentre algo de su interés, ya sea siguiendo a su equipo favorito en la liga local, presenciando el desempeño de los mejores tenistas del mundo, o vibrando con la velocidad de los autos en la pista. Además, se destaca la cobertura de eventos juveniles, como el Sudamericano Sub 17, brindando una plataforma para que las futuras estrellas del fútbol demuestren su talento. La programación detallada permite a los espectadores planificar su día y asegurarse de no perderse ninguno de los momentos clave de sus deportes preferidos. Los canales designados para cada evento varían, asegurando una amplia disponibilidad y accesibilidad para todos los televidentes. La transmisión de los partidos de fútbol del Torneo Apertura incluyen duelos destacados como Newell's Old Boys vs. San Lorenzo de Almagro, y Racing vs. River Plate, prometiendo encuentros llenos de emoción y rivalidad. Además, la Premier League inglesa ofrecerá partidos atractivos con equipos de renombre como Nottingham Forest vs. Aston Villa y Chelsea vs. Manchester City, asegurando un día lleno de fútbol de alto nivel. La Liga de España también se hace presente con partidos como Osasuna vs. Betis y Athletic Bilbao vs. Villarreal, manteniendo la emoción y la competitividad en el ámbito europeo. La Serie A italiana, con partidos como Genoa vs. Sassuolo y Como vs. Inter, añade un toque de pasión y estrategia al día deportivo. La Ligue 1 francesa, con el Olympique Lyonnais, también se une a la programación, ofreciendo otra opción para los fanáticos del fútbol europeo. La presencia del Brasileirão con el clásico Fluminense vs. Flamengo agrega una dosis de rivalidad sudamericana. El Golf, con el Masters de Augusta, la última vuelta, presentará una competencia de alto nivel y el tenis con la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, asegurando un día lleno de emoción y habilidad. El baloncesto estará representado con la Liga ACB, la NBA, con Orlando Magic vs. Boston Celtics y Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs, prometiendo partidos dinámicos y emocionantes. Finalmente, el automovilismo con el TC2000 y la carrera de San Juan completa la oferta deportiva del día. Esta programación es una excelente oportunidad para sumergirse en la pasión por el deporte y disfrutar de un domingo lleno de acción y emociones





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