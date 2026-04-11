Guía Práctica: Entendiendo el Proceso de Sucesión en Argentina

Descubre los pasos clave y las modalidades de la sucesión hereditaria en Argentina, desde la herencia testamentaria hasta la intestada. Aprende cómo se distribuyen los bienes, las categorías legales y la importancia de la asesoría legal para evitar conflictos.

Al fallecer una persona, su patrimonio no se desvanece; se transmite a sus herederos mediante un procedimiento legal conocido como sucesión . Comprender este trámite es fundamental para prevenir disputas familiares y evitar contratiempos inesperados. El marco legal argentino contempla dos modalidades principales de herencia. La primera es la herencia testamentaria, que se materializa cuando el difunto dejó un testamento válido, donde manifestó su voluntad sobre la distribución de sus bienes.

Este documento tiene validez legal siempre y cuando cumpla con las proporciones obligatorias establecidas por el Código Civil y Comercial. La segunda forma es la herencia intestada, que se aplica en ausencia de testamento. En esta situación, la ley establece un orden de prelación para los herederos: inicialmente los hijos y el cónyuge, luego los padres, y así sucesivamente. En caso de no existir familiares con derecho, los bienes pasan al Estado. La asignación de los bienes varía según el vínculo de cada heredero con el fallecido. El Código Civil y Comercial, vigente desde 2015, define tres categorías principales. La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva obligatoriamente para ciertos herederos forzosos, como los hijos, el cónyuge y los padres. Esta porción varía dependiendo del número y la relación de los herederos. La mejora es una parte de la legítima que el testador puede asignar a uno o varios herederos forzosos, en beneficio del heredero o herederos que el testador haya querido beneficiar. Finalmente, la porción disponible es el tercio o la mitad restante (según corresponda), que el fallecido podía haber dispuesto libremente en un testamento. Después del fallecimiento, los herederos deben iniciar el juicio sucesorio ante un juez civil. Este proceso incluye la declaratoria de herederos, el inventario de bienes y la partición. Se verifica la existencia o no de testamento. En caso de haber testamento, se debe analizar su validez y su cumplimiento con las disposiciones legales. Si no hay testamento, se identifican los herederos legítimos según el orden de prelación establecido por la ley. Posteriormente, se realiza un inventario detallado de todos los bienes del difunto, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro activo. Finalmente, se procede a la partición de los bienes, que es la división y asignación de los mismos entre los herederos, de acuerdo con lo establecido en el testamento (si lo hay) o en la ley. Si todos los herederos están de acuerdo y son mayores de edad, el proceso puede gestionarse mediante escritura pública ante un notario, lo que acelera significativamente el trámite y evita el juzgado. Esta opción es más ágil y económica en comparación con el juicio sucesorio tradicional. En cualquier circunstancia, la asesoría de un abogado especializado en derecho sucesorio es crucial para evitar errores que puedan ser difíciles de corregir posteriormente. Un profesional puede guiar a los herederos a través del proceso, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección de sus derechos





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