Guía Oficial: Requisitos para el Primer Pasaporte de EE. UU. por el Departamento de Estado

Aprenda los documentos obligatorios del Departamento de Estado, la fotocopia del certificado de nacimiento y las especificaciones exactas para la fotografía del nuevo pasaporte.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido un protocolo estricto para quienes desean obtener su primer pasaporte, un documento vital para la identidad internacional de los ciudadanos. Este proceso requiere que los adultos mayores de 18 años presenten una serie de documentos originales y pruebas específicas que validen tanto su nacionalidad como su identidad personal. La autoridad federal exige que todos los papeles sean físicos y originales para proceder con la emisión del documento de viaje.

Documentos de Ciudadanía y Identidad Obligatorios

El Departamento de Estado exige que los solicitantes presenten dos categorías de documentos fundamentales: una prueba de ciudadanía estadounidense y una identificación oficial con fotografía. La primera categoría puede cumplirse utilizando el certificado de nacimiento estadounidense original, que acredita el nacimiento y la ciudadanía en territorio federal. También se acepta un pasaporte estadounidense anterior que se encuentre en buenas condiciones y haya sido emitido con vigencia completa. Otras opciones válidas incluyen el informe consular de nacimiento en el extranjero expedido por la misma entidad federal o el certificado de naturalización que demuestra la adquisición legal de la ciudadanía mediante el procedimiento correspondiente.

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El segundo requisito indispensable es la presentación de una identificación oficial vigente con fotografía. La licencia de conducir estatal es el documento más habitual aceptado por el organismo para verificar la identidad del solicitante. Alternativamente, los ciudadanos pueden utilizar una identificación mejorada emitida por su estado, siempre que cumpla con los estándares de seguridad y validez exigidos por las regulaciones federales actuales. La falta de cualquiera de estos documentos originales resulta en la interrupción inmediata del trámite de solicitud.

Fotocopias y el Formulario DS-11

Además de los originales, es obligatorio entregar fotocopias precisas de la documentación para completar el expediente oficial. Las copias del comprobante de ciudadanía y de la identificación con fotografía deben imprimirse en hojas de tamaño estándar de 8,5 por 11 pulgadas y exclusivamente de un solo lado. Se requiere una fotocopia del frente y del reverso de la identificación con fotografía para asegurar que toda la información relevante sea capturada.

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El formulario DS-11 es un elemento central del proceso que debe imprimirse en una sola cara. Es crucial destacar que el solicitante no debe firmar este formulario antes de llegar a la oficina del agente. La firma debe realizarse únicamente en presencia del funcionario federal, quien verificará la identidad del interesado y le tomará el juramento correspondiente. Esta medida asegura la autenticidad de la declaración y previene fraudes en el sistema de pasaportes.

Requisitos Específicos para la Fotografía

El Departamento de Estado también exige que cada solicitante adjunte una fotografía que cumpla rigurosamente con las especificaciones gubernamentales establecidas. Si la imagen no cumple con los estándares técnicos, la solicitud de pasaporte se suspenderá automáticamente hasta que se presenten las condiciones correctas. La imagen debe ser a color y haber sido tomada durante los últimos seis meses para reflejar la apariencia actual del solicitante con precisión.

Las dimensiones de la fotografía deben ser exactamente de 2 por 2 pulgadas, lo que equivale a 51 por 51 milímetros. El fondo debe ser blanco o blanquecino, libre de objetos, texturas, sombras o patrones que puedan distraer o interferir con la identificación facial. El rostro debe aparecer completo, centrado en el encuadre y mirando directamente a la cámara, manteniendo una expresión neutra con los ojos abiertos y la boca cerrada.

Finalmente, la impresión debe realizarse en papel fotográfico mate o brillante, asegurando una calidad óptima de la imagen. No se permiten filtros, retoques digitales ni modificaciones de ningún tipo en la fotografía. Estas reglas estrictas garantizan que los sistemas de reconocimiento facial y la seguridad internacional funcionen correctamente, protegiendo la integridad del pasaporte estadounidense como documento de viaje confiable.