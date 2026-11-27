Conoce la eficacia del QR Pix y descubre por qué expertos recomiendan tarjetas de crédito para aprovechar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liqui.

La utilización del código QR de Pix se ha consolidado como la forma de pago más frecuente para los viajeros argentinos que visitan Brasil. Esta herramienta digital permite transacciones inmediatas en ciudades y zonas turísticas, gracias a los acuerdos establecidos entre las billeteras virtuales locales y plataformas argentinas como Mercado Pago, Cocos, Belo, Prex y Personal Pay. El proceso resulta sencillo: solicitar el código al vendedor, escanearlo desde la aplicación bancaria, verificar el monto y confirmar la operación.

Ventajas y Riesgos de Utilizar Pix

El sistema de Pix destaca por su velocidad y efectividad, pero exige atención constante por parte del usuario. Al momento de pagar con este método, es fundamental validar el monto de la operación antes de autorizarla. Esto ayuda a mitigar riesgos como la práctica conocida localmente como 'substituição do QR', donde se modifica el valor de la compra justo antes del pago aprovechando la distracción del consumidor. Las fuentes consultadas indican que la aplicación muestra tanto el importe en reales como su equivalente en pesos, facilitando la verificación inmediata del descuento en la cuenta.

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Impacto del Dólar Contado en los Costos

La conveniencia de usar Pix depende directamente de la brecha cambiaria vigente. Desde que el dólar se reactivó en Argentina, la diferencia entre la cotización oficial y el dólar contado con liqui se amplió significativamente. Actualmente, mientras el oficial cotiza a $1.625, el contado con liqui alcanza los $1.767, lo que representa un diferencial del 8,7%. Esta disparidad hace que las apps que operan con Pix utilicen esta segunda cotización, encareciendo el pago en comparación con otras opciones disponibles en el mercado financiero actual.

Recomendaciones de Expertos Financieros

Ariel Sbdar, cofundador y CEO de Cocos Capital, destaca que en este escenario específico, la mejor alternativa es pagar con tarjeta de crédito o débito, siempre que se cancele en dólares al valor oficial. Incluso se considera conveniente el dólar MEP, que presenta una diferencia de casi el 6% respecto al contado con liqui. Sbdar explica que, aunque anteriormente este diferencial no era tan relevante, en la actualidad influye decisivamente en el costo final de las compras en el país vecino.

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Seguridad y Prevención de Estafas

La seguridad es un pilar fundamental al realizar transacciones internacionales. Se recomienda desconfiar de cualquier solicitud de información realizada por llamada telefónica o a través de aplicaciones de mensajería, ya que suelen ser intentos de suplantación de identidad. El contacto oficial con las plataformas de pago debe realizarse exclusivamente por los canales verificados. Asimismo, se aconseja activar medidas de protección como el reconocimiento facial y no dejar el dispositivo móvil desbloqueado en lugares concurridos para evitar el uso no autorizado de las aplicaciones bancarias.

Estrategias de Pago y Evitar Efectivo

Para optimizar los costos, se sugiere comparar las cotizaciones en sitios web como comparapix.com.ar diariamente. Al cierre de la nota, las mejores opciones se encontraban en Peanut a $295,02 por real, seguida por Wallbit a $296,17 y Takenos a $299,77. Sin embargo, llevar dólares en efectivo no es una buena elección. Se recomienda utilizar una tarjeta de débito que debite directamente desde una cuenta en dólares o realizar un stop debit para pagar los consumos realizados en el exterior, aprovechando así el tipo de cambio oficial más favorable.