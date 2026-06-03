Guía de compra de televisores: cómo elegir el mejor modelo según tamaño, tecnología y financiación en el mercado argentino

Análisis comparativo de televisores de 50, 55 y 65 pulgadas, evaluando relación precio-calidad, marcas y opciones de financiación en tiendas como Mercado Libre, Frávega, On City y Cetrogar. Recomendaciones para comprar un TV 4K con Google TV o QLED según presupuesto y preferencias.

El mercado de televisores ha evolucionado significativamente, y ya no pasa solamente por buscar el precio más bajo. Hoy, la verdadera pelea está en detectar qué modelo entrega más por el dinero que se paga.

En el análisis de diferentes tiendas y marcas, se observa que los modelos de 50 pulgadas aparecen como el punto más equilibrado para renovar el living sin entrar en valores demasiado altos. Las TVs de 32 o 40 pulgadas todavía sirven para habitaciones o espacios secundarios, pero quedan menos atractivas si el objetivo es ver partidos con buena definición y una experiencia más inmersiva.

Las de 65 pulgadas, en cambio, ya empiezan a ser una opción tentadora para quienes quieren una pantalla grande y encuentran financiación razonable. Un relevamiento en tiendas como Frávega, On City, Tienda Newsan y Cetrogar muestra que la mejor compra no siempre está en la marca más conocida ni en el precio más bajo publicado.

A veces, una marca menos fuerte pero con buenas especificaciones puede ser la opción inteligente, mientras que, en otros casos, una marca más fuerte justifica pagar algo más si la diferencia frente a modelos económicos no es tan grande. Dentro de este panorama, las 50 pulgadas se posicionan como el tamaño ideal dado que es el tamaño que ya permite una experiencia mucho más cómoda para ver fútbol en living o comedor, pero todavía se mantiene lejos de los precios más altos que aparecen en 65 pulgadas o más.

Dentro del segmento de 50 pulgadas, el modelo Enova de Mercado Libre se destaca con un precio de $479.990 y un cupón visible de $20.000 con 20MIP. No es la marca más fuerte del listado, pero en términos de relación entre pulgadas, resolución y precio queda bien posicionada. Para quien quiere llegar a una 50" 4K gastando lo menos posible, es una de las alternativas más baratas relevadas.

En este caso, la Enova se vuelve interesante para quien quiere bajar el valor mensual de la cuota, mientras que la Noblex puede ser más atractiva para quienes prefieren una marca más instalada en el mercado argentino. Por otro lado, la Philips 50PUG6706/78 disponible en Frávega a $549.999 con envío gratis y 12 cuotas sin interés representa otra opción sólida. La diferencia frente a las opciones de menor precio no es tan grande y la marca pesa más.

Por eso, entre las opciones calidad precio, esta Philips queda como una de las más defendibles del relevamiento. Frente a la Philips de On City, pierde por marca, pero gana claramente por financiación si se es cliente de BNA. Para un comprador que prioriza pagar una cuota baja todos los meses, esa diferencia puede ser decisiva. Avanzando en tamaño y tecnología, las 55 pulgadas ofrecen un salto interesante.

El modelo Samsung Q70T a $779.990 con 51% off, envío Full y posibilidad de pagar en 3 cuotas de $208.572 con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, mientras que otra opción de compra del mismo modelo figura a precio similar en Frávega pero con menos cuotas. Dentro del segmento de marcas menos conocidas, el gigante del comercio electrónico no quería quedarse atrás y llega a ofrecer la Enova 50" 4K Google TV a $479.990, la más barata de todo el relevamiento, porque ofrece 50 pulgadas, Google TV, resolución 4K y precio por debajo de $500.000, un nivel difícil de encontrar incluso entre marcas de entrada.

Si el comprador puede estirarse un poco más, las 55 pulgadas representan uno de los saltos más interesantes. No sólo agregan tamaño, sino que también empiezan a aparecer mejores paneles, sistemas operativos más completos y promociones más agresivas. El modelo TCL P65 a $629.990 en Mercado Libre queda muy cerca de muchas 50 pulgadas, pero suma 5 pulgadas más, algo que parece menor en el número, aunque se nota en uso real.

Para un living, pasar de 50 a 55 pulgadas puede cambiar la experiencia, sobre todo si la distancia al sillón acompaña. En Frávega, la Noblex 55" se ofrece a $759.990 con 18 cuotas sin interés y más opciones, en menor cantidad de cuotas, para varios bancos de renombre. Es más cara que en Mercado Libre, pero la financiación es mucho más extensa.

Este modelo es uno de los mejores ejemplos de compra calidad precio si el usuario quiere una pantalla grande, 4K, con Google TV y cuotas bajas. Finalmente, en el rango de 65 pulgadas, el modelo Philips 65PUG6706/78 a $1.099.990 con cupón 10ONCITY en un pago se posiciona como una de las opciones más equilibradas para quien quiere evitar marcas menos conocidas sin irse a precios premium.

Con el mismo cupón, la Samsung Q70T 65" a $1.299.990 no es una opción barata, pero sí competitiva si se la compara con otras QLED de 55 pulgadas o con modelos Samsung similares en otras tiendas. Mientras tanto, la Noblex 65" con cupón FRAVE15 para compras en un pago a $1.089.990 cierra el espectro ofreciendo mejor tecnología de panel que una LED tradicional y cuesta menos que otras Samsung 55" 4K del mismo listado.

En el relevamiento actual, todavía lo es en muchos casos, pero aparecen algunas opciones cerca de $1 millón que empiezan a cambiar la ecuación. La elección final depende de múltiples factores: tamaño de la pantalla, resolución, tecnología del panel, sistema operativo, precio total y, sobre todo, las condiciones de financiación. Una diferencia en el plan de pagos puede volver más atractiva una tienda sobre otra incluso con el mismo precio de lista.

Esta Noblex 65" es una de las opciones más interesantes para quien quiere ir directo a una pantalla grande. No compite contra Samsung, LG o Philips por prestigio de marca, pero sí por tamaño, resolución y precio. Es más cara que en Mercado Libre y On City, pero ofrece una cuota mensual más manejable, ideal para quien mira el gasto desde el flujo mensual y no desde el precio total





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Televisores 4K Compra De TV Financiación Televisores Relación Precio Calidad Tecnología QLED

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Millonario buscará a Mastantuono y Almada en el mercado de pasesEl Millonario buscará a Franco Mastantuono y Thiago Almada en el mercado de pases, después de que su llegada al Real Madrid no haya funcionado como se esperaba.

Read more »

Se va libre de su club, llegaría al Real Madrid y sería la primera bomba del mercado de pasesEl defensor finalizó su etapa en Liverpool después del Mundial y aparece como una de las prioridades del merengue para reforzar la última línea de cara a la próxima temporada.

Read more »

Argentina propone libre comercio con 12 paísesEl funcionario argentino participa en París, Francia, del 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE y propone un acuerdo de libre comercio con 12 países importantes.

Read more »

Pablo Quirno presentará la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico para profundizar el libre comercioEl pacto facilita inversiones y transacciones con 12 países de la región Asia-Pacífico; el rol de la Cancillería en la firma del acuerdo UE-Mercosur y la estabilización económica

Read more »