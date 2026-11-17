El lanzamiento de GTA VI revive el fútbol argentino de 2013. Analizamos las posiciones y trayectorias de Argentinos Juniors, Boca, River y más.

El 19 de noviembre de 2025 marca la llegada de Grand Theft Auto VI, un evento cultural que reactiva la nostalgia por el legado de GTA V. Este juego, lanzado originalmente el 17 de septiembre de 2013, definió una generación. Mientras Rockstar Games prepara el siguiente capítulo de su saga, este lanzamiento sirve como punto de partida para analizar una realidad opuesta en el deporte local. En esa misma fecha de 2013, el panorama del fútbol argentino presentaba una pirámide competitiva muy distinta a la actual.

Evolución de equipos de Primera División

Argentinos Juniors atravesaba una temporada problemática en la temporada Inicial 2013. El equipo finalizó en la décima tercera posición con 25 puntos. Jugadores como Pablo Migliore, Julio Barraza y Rodrigo Gómez formaban parte de la plantilla. Sin embargo, la estabilidad no llegó. En junio de 2014, el club descendió a la B Nacional debido a los promedios.

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El Club Atlético Lanús se encontraba en una fase de reconstrucción deportiva. Juan Sebastián Verón regresó al fútbol profesional y se convirtió en referente. El Pincha noveno en el Inicial 2013. Obtuvo el tercer puesto en el Final 2014. Además, emergieron talentos jóvenes como Joaquín Correa y Jonathan Silva en esa época.

El club cordobés ya estaba consolidado tras su ascenso histórico de 2011. Ricardo Zielinski dirigía a un equipo difícil de vencer. En el torneo Inicial 2013, el Pirata terminó sexto. Mantuvo su categoría en las temporadas subsiguientes sin riesgo de descenso inmediato.

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La situación del Boca Juniors de 2013

Carlos Bianchi regresó al banco de Xeneize a principios de 2013. Esta fue su tercera etapa como entrenador. El plantel contaba con Juan Román Riquelme, Agustín Orión y Fernando Gago. Sin embargo, el equipo no logró títulos. Terminó séptimo en el Inicial 2013 y segundo en el Final 2014.

El Club Atlético Lanús, conocido como El Granate, era uno de los equipos más competitivos. Guillermo Barros Schelotto dirigía con una identidad clara. Agustín Marchesín, Paolo Goltz y Lautaro Acosta destacaron en el plantel. Lanús terminó segundo en el Inicial 2013. Conquistó la Copa Sudamericana venciendo a Ponte Preta en la final.

Trayectorias de River Plate y otros equipos

River Plate vivía uno de sus mejores momentos recientes. Gerardo Martino dirigió al equipo hacia el triunfo en el Torneo Final 2013. El club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Aunque Martino se fue al FC Barcelona, la base permaneció intacta. Nahuel Guzmán, Gabriel Heinze y Nacho Scocco siguieron en el plantel. Terminaron cuarto en el Inicial 2013.

El Club Atlético Huracán regresó a la máxima categoría tras pasar por la B Nacional. Ramón Díaz era el entrenador. El plantel incluía a Manuel Lanzini y Teófilo Gutiérrez. Huracán terminó decimoséptimo en el Inicial 2013. Ganaron el título del Final 2014 en el semestre siguiente.

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El retorno del Canalla y el Ciclón

Rosario Central regresó a Primera tras tres temporadas en la B Nacional. Miguel Ángel Russo logró el ascenso en junio de 2013. Mauricio Caranta y Sebastián Abreu eran figuras clave. El Canalla terminó décimo en el Inicial 2013 bajo su dirección.

Boca Juniors y San Lorenzo construían equipos que definirían el futuro. Juan Antonio Pizzi dirigía a San Lorenzo. Sebastián Torrico y Ángel Correa integraban el plantel. Tres meses después del lanzamiento de GTA V, San Lorenzo ganó el Torneo Inicial 2013. Este logro marcó el inicio de una era competitiva para los equipos que hoy dominan el fútbol argentino.