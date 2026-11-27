El consorcio de 14 empresas agrarias aumentó el área de maíz temprano al 15% en Córdoba. Estrategia flexible y monitoreo constante garantizan rentabilidad ante el riesgo de plagas.

El Grupo Río Seco, un consorcio que agrupa a 14 empresas agrícolas con una superficie total de 70 mil hectáreas, ha implementado una estrategia agronómica sin precedentes en la provincia de Córdoba. Ante las precipitaciones primaverales que aseguraron la humedad necesaria para la siembra, el grupo apostó masivamente al maíz temprano. Esta decisión estratégica posiciona a estas siembras entre el 10% y el 15% del área agrícola total del consorcio, marcando un hito en la gestión de riesgos del sector.

Estrategia flexible ante el riesgo de plagas

La capacidad de lectura agronómica en tiempo real se ha consolidado como el principal activo de supervivencia y rentabilidad para el grupo. Los serios riesgos de estrés hídrico y térmico, sumados a la presencia de vectores de enfermedades, exigieron abandonar las recetas fijas. El monitoreo sistemático y la flexibilidad operativa permitieron a Pablo Solfanelli, Rocío Tarifa y Federico Tocchetto, integrantes del staff técnico, dirigir la producción con precisión.

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En el norte de Córdoba, el equipo técnico recorrió los cultivos para evaluar la situación. La lógica central fue la diversificación antes de la llegada de la primavera. Si la chicharrita, el insecto vector que transmite los patógenos del complejo del achaparramiento del maíz, no bajaba de niveles extremadamente altos, el lote ya contaba con una gramínea implantada. Esta medida habilitaba una secuencia trigo-soja, una alternativa mucho más manejable que caer en un esquema de soja sobre soja.

Esta versatilidad permitió que un mismo lote evaluado en abril derivara con mayor agilidad hacia trigo, garbanzo, girasol, maíz temprano, tardío o soja, según la evolución del clima y las plagas. Solo pocas empresas del consorcio optaron por volcar casi la totalidad de sus lotes cosechados de soja hacia el trigo para minimizar el riesgo inicial.

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Diagnóstico técnico y ajuste de siembras

Entre julio y agosto, las 14 empresas se reunieron bajo la premisa de planificar el maíz futuro. El diagnóstico combinó certezas técnicas: la chicharrita seguía en niveles elevados en trampas, pero el agua acumulada en los perfiles de suelo era excelente. El clima acompañaba y el precio del maíz temprano superaba los U$S 200 por tonelada, creando un escenario favorable para la expansión.

La recomendación técnica fue contundente: incrementar las siembras tempranas de septiembre y octubre, un planteo históricamente marginal en la zona. "Nuestro razonamiento fue claro: si la población no bajaba, ya habíamos metido un trigo. Si después teníamos que hacer trigo-soja, no era tan complicado como hacer soja sobre soja", observó el especialista. En un esquema de 35 mil hectáreas maiceras, este porcentaje representa alrededor de 5.250 hectáreas sembradas temprano.

Monitoreo técnico en el norte de Córdoba

Pablo Solfanelli, Federico Tocchetto y Rocío Tarifa, integrantes del staff técnico del Grupo Río Seco, recorrieron los cultivos de maíz tempranos en el norte de Córdoba para validar la estrategia. El objetivo era activar un plan de contingencia y evitar esquemas rígidos defensivos. Al disponer de suelos muy bien recargados de humedad, la primera gran decisión agronómica del grupo fue en mayo.

Se incrementó la superficie destinada a trigo y al garbanzo sobre los lotes que venían de soja y que por rotación iban a maíz. Esta acción buscó evitar la monotributación del suelo y preparar escenarios de rotación más robustos. El garbanzo formó parte de las alternativas de cultivo de invierno desplegadas para no dejar lotes desocupados e incrementar el abanico de decisiones.

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Riesgos térmicos y adaptación geográfica

El técnico del grupo aclara que este salto se moduló según el ambiente y la tenencia de la tierra. "El riesgo del maíz temprano en nuestra zona es la temperatura en floración durante diciembre y enero. Si te agarra un golpe de calor o soplete, podés perder rendimiento por más que tengas agua acumulada", reconoció. Este factor climático limita la expansión desmedida sin gestión adecuada.

Por eso, las empresas con campos en el pie de sierra aumentaron más la siembra temprana por tener mejor clima, mientras que hacia el este se acentuó la precaución. Además, en esquemas agronómicos en campos alquilados se asumieron menores niveles de riesgo que en lotes propios. El pronóstico de un invierno leve por El Niño junto con perfiles de suelo bien recargados en otoño completaron el escenario favorable para esta nueva estrategia productiva.