Grupo México y Saavi Energía Anuncian Alianza Estratégica en el Sector Energético

Grupo México, de Germán Larrea, se asocia con Saavi Energía (GIP/BlackRock) para crear una plataforma de energía con 4,510 MW instalados y 5,000 MW en desarrollo. Grupo México controlará el 70% de la nueva empresa.

Grupo México , el prominente conglomerado minero liderado por Germán Larrea, ha anunciado formalmente una estratégica alianza con Saavi Energía , un reconocido generador de energía privado con sede en México y propiedad de Global Infrastructure Partners ( GIP ), a su vez parte del gigante financiero BlackRock.

Esta colaboración, detallada en un documento oficial presentado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marca un hito significativo en la estrategia de expansión de Grupo México en el sector energético. La operación central de esta alianza implica la integración de activos clave para la creación de una plataforma conjunta robusta, que comprenderá un total de 14 plantas de generación de energía estratégicamente ubicadas en regiones del país con una demanda energética particularmente alta.

La capacidad instalada combinada de estas plantas asciende a impresionantes 4,510 megavatos (MW), lo que subraya la magnitud de esta iniciativa. Además de la capacidad operativa existente, la plataforma conjunta también incluirá un portafolio considerable de proyectos en desarrollo, con un potencial adicional de aproximadamente 5,000 MW, lo que asegura un crecimiento futuro sostenido.

Tras la finalización exitosa de la transacción, Grupo México ejercerá el control mayoritario de la nueva estructura, detentando una participación del 70%, mientras que GIP conservará un interés significativo del 30% restante. La compañía ha enfatizado que esta integración estratégica tiene como objetivo primordial fortalecer su posición competitiva en el dinámico mercado eléctrico privado de México, optimizar la eficiencia operativa en todas sus actividades y ampliar su capacidad para satisfacer la creciente demanda de energía que caracteriza al país.

Grupo México anticipa que esta alianza dará origen a una relación comercial duradera y mutuamente beneficiosa con GIP, abriendo la puerta a la exploración de nuevas y emocionantes oportunidades de colaboración en proyectos de infraestructura, tanto en el territorio nacional mexicano como en mercados internacionales. Esta visión a largo plazo refleja el compromiso de Grupo México con el crecimiento sostenible y la diversificación estratégica. El impacto de este movimiento estratégico se extiende más allá del sector energético.

Actualmente, la división de infraestructura energética representa aproximadamente el 3% de los ingresos totales de Grupo México, según los datos disponibles al cierre del cuarto trimestre de 2025. Con esta alianza, se espera que la contribución de esta división aumente significativamente, diversificando las fuentes de ingresos del conglomerado y fortaleciendo su posición financiera. La reacción inicial del mercado a este anuncio ha sido relativamente moderada.

Las acciones de Grupo México en la BMV experimentaron un ligero retroceso del 0.42%, cotizando a 199.14 pesos por unidad a las 8:09 horas de la Ciudad de México, según los datos proporcionados por la plaza bursátil. Sin embargo, es importante destacar que esta fluctuación se produjo en un contexto de mercado general y no necesariamente refleja una desaprobación de la alianza en sí.

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, un proceso estándar en transacciones de esta envergadura, y se prevé que se complete durante el tercer trimestre de 2026. La alianza con Saavi Energía no es el único movimiento reciente que ha realizado Grupo México.

El pasado 16 de abril, la compañía anunció la venta de su negocio de autopistas, que incluyó la transferencia del 80% de la participación en Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA), operadora de la autopista Salamanca–León, y, de manera indirecta, el 99% de Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), por un total de 8,223 millones de pesos, sujeto a ajustes posteriores. Esta venta estratégica permitirá a Grupo México reasignar recursos a proyectos de inversión prioritarios en México y a otros fines corporativos.

Tras la finalización de la venta de las autopistas, Grupo México conservará una participación minoritaria del 18.9% en CIBSA, lo que le permitirá seguir participando en el desarrollo de la infraestructura vial en la región. En lo que va del año, las acciones de Grupo México han experimentado un notable aumento, acumulando un avance superior al 17%.

Este repunte se ha visto impulsado principalmente por el incremento en los precios de los metales, especialmente el cobre, que representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales de la compañía. La demanda global de cobre ha aumentado significativamente en los últimos meses, impulsada por la transición hacia energías renovables y la electrificación de la economía, lo que ha beneficiado directamente a Grupo México.

La combinación de esta favorable coyuntura en el mercado de metales y la estrategia de diversificación en el sector energético posiciona a Grupo México para un crecimiento sostenido y rentable en el futuro. La alianza con Saavi Energía representa un paso audaz y estratégico en esta dirección, fortaleciendo su posición como uno de los conglomerados más importantes y diversificados de México.

La empresa se muestra optimista sobre las perspectivas a largo plazo y confía en que esta colaboración generará valor para sus accionistas y contribuirá al desarrollo económico del país. La capacidad de adaptación y la visión estratégica de Grupo México son factores clave para su éxito continuo en un entorno empresarial cada vez más competitivo y dinámico. La empresa continuará explorando nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación, manteniendo su compromiso con la innovación y la sostenibilidad





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