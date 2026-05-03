Grupo Galicia: De la Euforia al Potencial, la Montaña Rusa de la Adquisición de HSBC Argentina

Análisis detallado de la adquisición de HSBC Argentina por Grupo Galicia, desde la reacción inicial del mercado hasta las perspectivas actuales de recuperación y crecimiento, incluyendo los desafíos de la integración y el impacto en la rentabilidad.

La adquisición de HSBC Argentina por parte de Grupo Galicia ha sido un proceso marcado por la volatilidad en el mercado bursátil , experimentando fases de euforia inicial, posterior corrección y ahora, una renovada perspectiva de recuperación.

Wall Street inicialmente reaccionó con entusiasmo ante el anuncio, pero luego penalizó la operación debido a la dilución accionaria y los costos asociados. Sin embargo, en las últimas semanas, el sentimiento del mercado ha cambiado, mostrando un renovado interés en el potencial de la fusión. El anuncio inicial, el 9 de abril de 2024, provocó un aumento significativo en el precio de las acciones de Galicia, superando el 4% en una sola jornada, pasando de USD 27,73 a USD 28,66.

Esta reacción inicial reflejaba la percepción de una estrategia audaz y una oportunidad de crecimiento en un sistema financiero argentino que se encontraba en proceso de consolidación. No obstante, esta euforia fue efímera. En enero de 2025, Galicia anunció la emisión de 17,7 millones de nuevas acciones a un precio de USD 53 cada una, con el objetivo de financiar la adquisición de HSBC Argentina.

Esta decisión generó una reacción negativa inmediata en el mercado, con una caída de hasta el 7,7% en el precio de las acciones. La dilución accionaria, es decir, la reducción del valor de cada acción existente debido a la emisión de nuevas acciones, pesó más que las perspectivas de expansión. El mercado, que había celebrado inicialmente el crecimiento, ahora exigía un precio por ello.

La acción de Galicia perdió 83 mil millones, evidenciando el impacto de la mora en el sector bancario. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción del mercado, sumiendo a la acción en un período de mayor volatilidad. En los últimos doce meses, el precio de la acción alcanzó un máximo de USD 65,48, pero actualmente se cotiza en torno a los USD 41,34, reflejando la combinación de entusiasmo estratégico y cautela financiera.

Los resultados financieros de finales de 2025 confirmaron las dificultades iniciales. Los costos de integración resultaron significativos, generando pérdidas contables. Si bien esta situación era previsible, dada la complejidad de integrar un banco del tamaño de HSBC, el mercado, en general, no tolera la paciencia. A pesar de estos desafíos, el panorama ha comenzado a cambiar.

El consenso de los analistas ha vuelto a inclinarse a favor de Galicia, con informes de JPMorgan y HSBC que recomiendan la compra de acciones y proyectan precios objetivo de hasta USD 75 para 2026. Este cambio de perspectiva indica que el mercado está comenzando a enfocarse en el potencial a largo plazo de la fusión, en lugar de los costos inmediatos. Los balances de finales de 2025, aunque con pérdidas, también mostraron señales de progreso en la integración.

La clave para el futuro de Galicia reside en su capacidad para generar rentabilidad. Se espera que el retorno sobre el patrimonio (ROE) se sitúe entre el 11% y el 12% este año, una vez absorbido el impacto de la fusión. Esta mejora en la rentabilidad validaría la lógica subyacente de la operación: la expansión del negocio debería generar mayores ingresos.

Además, el regreso al pago de dividendos ha contribuido a mejorar el sentimiento del mercado. Galicia ya ha reanudado los pagos trimestrales a sus accionistas, y existe la expectativa de un nuevo anuncio a mediados de mayo, cuando se presenten los resultados financieros. En un contexto más amplio, la adquisición de HSBC Argentina ha fortalecido la posición de Galicia en el mercado financiero argentino.

La mayor escala y capilaridad de la entidad le permiten competir de manera más efectiva, aumentar los préstamos y captar nuevos negocios a medida que la economía se recupera. Sin embargo, la mora sigue siendo un factor de preocupación. Con niveles en torno al 8,2%, se encuentra por encima de algunos competidores. Este dato es monitoreado de cerca por el mercado, y algunos analistas, como Invertir Online, recomiendan cautela o incluso la rotación hacia otras entidades financieras.

En resumen, la historia de la adquisición de HSBC Argentina por parte de Grupo Galicia está en constante evolución. Si bien la entidad ha superado la fase más difícil de la operación, el éxito final dependerá de su capacidad para transformar las expectativas en resultados concretos y demostrar su potencial de crecimiento a largo plazo





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