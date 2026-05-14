Un grupo de militantes cristinistas interrumpió el discurso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante una clase inaugural del Instituto de Capacitación Política en La Plata. Demostraron una bandera con la leyenda 'Cristina libre' y le pidieron que reclame la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

Un grupo de militantes cristinistas interrumpió el discurso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , durante una clase inaugural del Instituto de Capacitación Política en La Plata .

Demostraron una bandera con la leyenda 'Cristina libre' y le pidieron que reclame la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Kicillof se vio sorprendido y recurrió al mate para pasar el mal trago. Luego, los seguidores del gobernador reaccionaron y los aplausos y el cántico 'Axel Presidente' sofocaron la pequeña protesta interna del kirchnerismo





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