Grupo Clarín vende TyC Sports y Carburando, y Flow se prepara para el Mundial 2026

El Grupo Clarín cede sus participaciones en TyC Sports y Carburando por 25 millones de dólares y anuncia la expansión de Flow, que transmitirá el Mundial de Fútbol 2026 y ampliará su oferta deportiva con nuevas señales y alianzas estratégicas

El Grupo Clarín ha reforzado su presencia en el mercado del streaming deportivo tras vender sus participaciones en TyC Sports y Carburando por 25 millones de dólares a Werthein, anunciando la operación en la Bolsa.

A la vez, el operador de telecomunicaciones Telecom Argentina confirmó que llevará a cabo la transmisión de todos los encuentros del Mundial de Fútbol 2026 a través de su plataforma Flow, ampliando así la cobertura de eventos internacionales en su ecosistema de contenido. Esta transacción se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Grupo Clarín de consolidar y optimizar sus activos deportivos, a la vez de fortalecer la oferta de entretenimiento para sus suscriptores de Flow.

La decisión de vender la participación en TyC Sports y Carburando permite a Clarín focalizar recursos en la expansión de Flow, una plataforma que ya alberga más de diez señales deportivas, entre ellas Deportv, TyC Sports, ESPN y sus variantes, Fox Sports y sus distintas líneas, de Golf channel, NBATV y GarageTV. La incorporación de un nuevo bloque de contenido deportivo grava la disciplina con la mayor viralidad en el país, combinando transmisiones de alto interés con la producción de competencias locales e internacionales.

El Grupo Clarín afirmó que, gracias a alianzas estratégicas y contratos de cesión de acciones con Kindra International Limited y Torneos y Competencias S.A. , podrá controlar de manera más eficiente la cadena de valor de los derechos deportivos, logrando mayor sinergia operativa y mejor distribución. Con la consolidación de la oferta de Flow y el fortalecimiento de su estructura, se pretende captar la mayor audiencia posible entre los televidentes argentinos y latinos.

El objetivo es posicionar a Flow no solo como un canal de streaming, sino como el principal destino de eventos deportivos de primer nivel en la región, ofreciendo estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen superior y un abanico diverso de canales. La ampliación de la plataforma se alinea con la visión de liderazgo del Grupo Clarín, que apuesta por una experiencia de entretenimiento integral que combine deportes, entretenimiento y servicios asociados.





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