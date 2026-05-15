Grupal de Río Gallegos: 'Esto no lo hizo solo' y piden justicia en el caso de Aníbal Cepeda

El brutal crimen de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años que fue descuartizado en Río Gallegos después de permanecer desaparecido durante casi un mes, sigue generando conmoción en Santa Cruz. La Justicia intenta determinar si el principal sospechoso actuó solo o contó con ayuda para cometer el asesinato y descartar el cuerpo.

El brutal crimen de Aníbal Cepeda , un jubilado de 72 años que fue descuartizado en Río Gallegos después de permanecer desaparecido durante casi un mes, sigue generando conmoción en Santa Cruz.

La Justicia intenta determinar si el principal sospechoso actuó solo o contó con ayuda para cometer el asesinato y descartar el cuerpo. Hasta el momento, la causa tiene como único detenido a Marcelo Félix Curtti, de 61 años, quien permanece preso después de negarse a declarar durante la indagatoria realizada en el Juzgado de Instrucción N°1, subrogado por el juez Gerardo Giménez. Según la principal hipótesis de los investigadores, el crimen habría tenido un móvil económico.

Los investigadores analizan el entorno de la víctima y las versiones que indicaban que Cepeda había cobrado una importante suma de dinero tras jubilarse de la industria petrolera. Curtti, señalado como una de las últimas personas que vio con vida al jubilado, era conocido suyo del ambiente del casino local, donde ambos coincidían con frecuencia. En las últimas horas, la familia de Cepeda rompió el silencio y aseguró que cree que hubo más personas involucradas en el hecho.

"Pedimos justicia. Esto no lo hizo solo. No se entiende cómo alguien pudo hacer algo así", expresó la nuera de la víctima, Isabel Brito, en diálogo con LU12 AM680. La causa dio un giro el domingo pasado, cuando encontraron restos humanos dentro de bolsas y en un pozo ciego de un complejo ubicado sobre la calle Moyano al 500.

Las pericias posteriores confirmaron que se trata de Aníbal Cepeda, que llevaba varias semanas desaparecido. De acuerdo con la investigación, el descuartizamiento habría ocurrido en una de las parrillas del predio. Si bien al principio no encontraron rastros visibles de sangre, las pruebas de luminol confirmaron la presencia de evidencia clave. El médico forense Francisco Echandí quedó a cargo de la autopsia, que busca determinar la causa exacta del crimen y si la víctima sufrió torturas antes de ser asesinada.

Además, los investigadores analizan por qué el cuerpo apareció mutilado. Una de las hipótesis es que la separación de la cabeza y las manos pudo haber tenido el obejtivo de dificultar la identificación o incluso permitir el acceso a datos biométricos y cuentas bancarias de la víctima. La familia de Cepeda se enteró de su desaparición el 20 de abril, aunque la denuncia formal recién fue realizada el 4 de mayo por una amiga cercana del jubilado.

Según contó Brito, durante los primeros días pensaron que se había ido de viaje, ya que solía salir a cazar o pescar y tenía hábitos de movimiento frecuentes. Con el avance de la investigación y la falta de contacto, la preocupación creció hasta que finalmente viajaron a Santa Cruz después de conocerse el hallazgo de los restos humanos. La familia también confirmó que el cuerpo fue identificado mediante huellas digitales, por lo que no fue necesario realizar un reconocimiento presencial





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