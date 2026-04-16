Griselda Siciliani aclara su situación sentimental y desmiente reconciliación con Luciano Castro, mientras surgen rumores sobre un romance secreto con Fito Páez

La actriz Griselda Siciliani niega rotundamente una reconciliación con Luciano Castro y afirma estar bien. Paralelamente, la periodista Fernanda Iglesias revela un supuesto romance clandestino de Siciliani con Fito Páez durante el tiempo en que este último mantenía una relación con Eugenia Kolodziej. Siciliani había admitido previamente una relación secreta que inspiró su obra 'Pura Sangre'.

Griselda Siciliani ha decidido romper su silencio de manera categórica frente a los persistentes rumores sobre una posible reconciliación con Luciano Castro . En medio de la intensa gira de prensa previa al estreno de la temporada final de su obra Envidiosa, la reconocida actriz no eludió las preguntas sobre su relación pasada con el galán. En una entrevista concedida a Los profesionales de siempre, emitido por El nueve, Siciliani declaró de forma contundente: No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien. Además, añadió una reflexión sobre el estado actual de su vínculo: No seguimos hablando, pero le deseo lo mejor siempre. Con estas afirmaciones, la actriz buscó disipar cualquier especulación y dejó claro que la ruptura es un capítulo cerrado de manera definitiva, enfatizando: Estamos separados ya hace un tiempo largo.

La separación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro fue un evento que estuvo rodeado de considerable polémica, marcado por fuertes rumores de infidelidad y un delicado período de internación del actor. Desde aquel momento, ambos artistas han mantenido una distancia considerable, sin haber sido vistos juntos ni habiendo mantenido contacto público alguno, lo que ha alimentado el interés mediático en su vida personal.

Paralelamente a estas declaraciones, y a principios de marzo, Griselda Siciliani volvió a ser el centro de atención, no por supuestas nuevas relaciones sentimentales, sino por un rumor que la vinculaba con Dante Spinetta, desmentido rápidamente por el propio músico al enterarse de la noticia. Sin embargo, la atención mediática no cesó, y recientemente se ha ventilado una presunta relación clandestina con otro músico de gran popularidad. La periodista Fernanda Iglesias, en el programa Puro Show de eltrece, ha proporcionado detalles específicos sobre este nuevo rumor, señalando al célebre artista Fito Páez como el protagonista de este vínculo secreto. Según la información compartida por Iglesias, esta relación se habría desarrollado en un período en el que Fito Páez mantenía una relación sentimental con Eugenia Kolodziej. La panelista mencionó que la propia Siciliani habría admitido recientemente en una entrevista radial haber mantenido una relación secreta con una figura muy conocida, y que esta experiencia le habría servido como fuente de inspiración para la creación de su obra teatral Pura Sangre.

Aunque ella no reveló la identidad de esta persona, Iglesias afirmó haberse enterado posteriormente. 'Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos', relató la panelista, añadiendo un toque de dramatismo a sus declaraciones.

Acto seguido, Fernanda Iglesias pronunció sin vacilar el nombre del artista involucrado, quien además ha sido vinculado recientemente con Sofía Gala: El músico en cuestión con el que Griselda tuvo un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre, es nada más y nada menos que Fito Páez.

La actriz ha sido enfática en desmentir las especulaciones sobre una reconciliación con su ex pareja, Luciano Castro, asegurando que su actual estado anímico es positivo a pesar de la separación definitiva. Este desmentido se produce en un momento crucial para Siciliani, quien se encuentra inmersa en la promoción de la última temporada de su exitosa obra teatral Envidiosa. Su aparición en el programa Los profesionales de siempre fue el escenario elegido para poner fin a los rumores, donde declaró explícitamente que no hay posibilidad de retomar la relación y que ambos han seguido caminos separados hace ya un tiempo considerable.

La forma en que se dio la ruptura con Castro estuvo marcada por un ambiente de especulación y controversia, alimentada por rumores de infidelidad y un episodio de internación del actor, situaciones que han contribuido a que la pareja mantenga una distancia pública y mediática considerable desde entonces, sin interacciones conocidas ni públicas entre ambos.

Sin embargo, la vida privada de Griselda Siciliani continúa generando interés, y recientemente surgieron nuevas especulaciones que la vincularon con el músico Dante Spinetta, rumor que fue desmentido de inmediato por el propio artista.

El foco mediático se desplazó rápidamente hacia otro presunto romance clandestino, esta vez con una figura de renombre en el ámbito musical. La periodista Fernanda Iglesias, en una intervención en el programa Puro Show, ha sido quien ha puesto nombre y apellido a este nuevo rumor, señalando a Fito Páez como el presunto amante.

Iglesias ha detallado que esta relación se habría desarrollado mientras Páez estaba en pareja con Eugenia Kolodziej, y según sus afirmaciones, la propia Siciliani habría reconocido en una entrevista radial haber tenido una aventura secreta con una figura pública, experiencia que, según ella, influyó en la creación de su obra Pura Sangre. La periodista ha sugerido que, si bien la actriz no mencionó nombres, ella logró identificar al músico en cuestión, relacionando este período con una etapa de soltería y la publicación de fotos íntimas por parte de Siciliani.

La contundencia de las declaraciones de Iglesias, quien directamente nombró a Fito Páez como el protagonista de este romance secreto, ha reavivado el interés en la vida personal de la actriz y del músico, especialmente considerando las recientes vinculaciones de Páez con Sofía Gala





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