Grindetti expresa su deseo de continuar al frente de Independiente y busca un nuevo triunfo en las elecciones

El actual presidente de Independiente, Fabián Grindetti, manifestó su intención de seguir liderando el club en las próximas elecciones. En una entrevista con TyC Sports, Grindetti reveló su deseo de encabezar un equipo de trabajo preparado y con nuevos profesionales para afrontar los desafíos del futuro.

El dirigente principal del Rojo conversó con La Noche de TyC Sports y manifestó su deseo de buscar un nuevo triunfo en las elecciones. “Me encantaría liderar un equipo de trabajo bien preparado para esto”, argumentó. La intención de seguir como presidente del club, la inició sin dejar lugar a dudas el ex-Intendente de Lanús, antes de profundizar sobre su búsqueda en caso de formar parte nuevamente de la lista que se imponga en los comicios: “Quiero seguir siendo presidente de Independiente , quiero que se sume más gente a la Comisión Directiva. Profesionales que puedan aportar mucho a esta etapa que viene en Independiente , donde hay desafíos por delante. Me encantaría liderar un equipo de trabajo bien preparado para esto, con gente nueva que pueda aportar desde lo profesional”.

Si bien expresó su deseo de liderar una lista de candidatos y continuar como presidente, Grindetti no descartó la posibilidad de ser parte, aunque ocupando otro rol dentro de la boleta, restándole importancia a la cercanía de los comicios: “Dónde, con quién, falta mucho. Estamos abocados en este torneo, en clasificar y salir campeón, tenemos la Copa Argentina y muchas obras por terminar. Yo quiero focalizarme en eso, después vendrá el Mundial y después vendrá más cerca de las elecciones, y ahí veremos. Quiero tener la cabeza en eso y no en si voy a ser presidente o vicepresidente. Las versiones son mal intencionadas. Estoy dedicado a conducir Independiente”.

Es importante recordar que las elecciones que tuvieron lugar en octubre de 2022 dieron como ganador a Fabián Doman, quien, sin embargo, renunció a su cargo en abril de 2023. Esta situación propició la asunción de Grindetti, que había sido electo como Vicepresidente 1º en una fórmula que también incluía a Juan Marconi como Vicepresidente 2° (quien también dimitió a su cargo). Doman, Grindetti y Marconi conformaron la fórmula de Unidad Independiente que resultó victoriosa en los comicios de octubre de 2022, evidenciando un momento de transición y reconfiguración en la dirección del club.





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