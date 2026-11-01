Gremios cierran paritarias 2026 con incrementos salariales menores a 2 por ciento mensual

Sindicatos negocian aumentos salariales para el cierre de 2026 con incrementos mensuales bajo el dos por ciento. Analizamos los detalles del acuerdo con la inflación y el impacto en el poder adquisitivo.

En el último trimestre de 2026, diversos gremios en Argentina cerraron las negociaciones paritarias para definir los incrementos salariales anuales. Los sindicatos alcanzaron acuerdos que establecen aumentos mensuales, en su mayoría inferiores al dos por ciento, con el objetivo expreso de acompañar la inflación vigente. Esta estrategia incluye la incorporación de bonos extraordinarios y sumas fijas en múltiples sectores laborales, buscando mantener la estabilidad económica de los trabajadores frente al costo de vida.

Estrategia salarial y control inflacionario

La mayoría de los convenios colectivos de trabajo se alinearon con una tasa de incremento mensual por debajo del dos por ciento. Sin embargo, existen excepciones notables en sectores específicos como los trabajadores vitivinícolas, los pilotos de líneas aéreas y el personal de seguridad privada, cuyos acuerdos presentan montos superiores. El último dato oficial publicado indicaba una inflación intermensual de un punto nueve por ciento, lo que sugiere que la mayoría de los aumentos pactados no alcanzarán para compensar el encarecimiento de los bienes si los precios continúan al ritmo actual.

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La estabilidad del poder adquisitivo de los empleados dependerá fundamentalmente de que la inflación real se mantenga por debajo de los incrementos salariales acordados. Si los precios no bajan como se anticipa, muchos de los aumentos salariales quedarán desfazados, erodiendo el valor real de los ingresos mensuales. Por esta razón, los sindicatos han priorizado esquemas que incluyen cláusulas de revisión y pagos escalonados para mitigar el desfasaje salarial inmediato.

Negociaciones en el sector público y provincial

La Administración Pública Nacional alcanzó un acuerdo paritario que fue aceptado por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), pero rechazado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El cronograma vigente establece que quedan por abonar una serie de incrementos en el último cuatrimestre, los cuales se liquidarán mediante cuatro cuotas sucesivas. Paralelamente, los Ministerios de Seguridad y Defensa incrementaron los sueldos básicos y los distintos suplementos para las Fuerzas Armadas, con pagos distribuidos entre septiembre y diciembre de 2026.

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En el ámbito provincial, la Unión de Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA) acordó con el gobierno de Axel Kicillof los ajustes para los sueldos de septiembre. Este aumento se liquidará mediante dos pagos iguales del tres por ciento en los haberes correspondientes a octubre y noviembre. Los docentes y los empleados judiciales de la provincia aceptaron este mismo mecanismo de pago, asegurando un flujo de caja regular para los trabajadores del Estado bonaerense durante el cierre del año.

Acuerdos en comercio y transporte

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) actualizaron las escalas salariales del convenio colectivo treinta y ocho mil setecientos setenta y cinco hasta el treinta y uno de agosto de 2027. Se incorporó una cláusula de revisión programada para marzo del año próximo. El salario básico experimentará un aumento desde novecientos sesenta y seis mil ciento ochenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos en septiembre, hasta un millón sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos en marzo.

Además de la actualización de escalas, se dispuso una suma no remunerativa única por única vez en agosto, calculada según las horas trabajadas, oscilando entre veinte mil y ochenta mil pesos, que posteriormente se integraron al sueldo base. Por su parte, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó un entendimiento con la cámara empresarial para aplicar incrementos a los trabajadores bajo el convenio colectivo setenta y seis mil setenta y cinco, aunque los detalles específicos de los montos restantes por pagar aún están sujetos a la liquidación final.

Sectores industriales y de logística

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para los trabajadores del convenio colectivo cuarenta mil ochenta y nueve. De este acuerdo general, destaca un aumento adicional de seis por ciento no remunerativo y no acumulativo, válido exclusivamente para los meses de noviembre y diciembre. Este incremento busca compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año fiscal.

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En la industria siderúrgica, el acuerdo estableció bonos extraordinarios significativos para diferenciar entre empleados directos y contratistas. Para los trabajadores propios de las empresas, se fijó un bono de un millón seiscientos mil pesos, mientras que para los contratistas el plus ascendió a un millón ciento veintiocho mil pesos. Estos pagos se aplicarán mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas que serán incorporadas a las escalas básicas convencionales, junto con un pago retroactivo por los meses de mayo, junio y julio.

Finalmente, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) firmó un nuevo paritario aplicable a múltiples convenios colectivos del sector metalúrgico. El acuerdo incluye una gratificación extraordinaria no remunerativa que se pagará desde agosto hasta abril de 2027, fecha en la que finaliza el ciclo paritario actual. Los sindicatos de viajantes, trabajadores del plástico y camioneros también extendieron sus acuerdos hasta 2027, anticipando incluso los meses vacacionales del próximo año para asegurar la continuidad de los beneficios.