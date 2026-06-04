Gremio docente de Tierra del Fuego exige aumentos salariales y reforma educativa en paro de 48 horas

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina anuncia paro de dos días para exigir aumentos salariales, eliminación de descuentos y reformas en la financiación, contando con movilizaciones masivas y ollas populares en las ciudades más importantes de la provincia.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se ha pronunciado recientemente en medio de una intensificación de las negociaciones con la administración provincial, tras el rechazo de la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

La unidad de docentes ha convocado un paro provincial de 48 horas, programado para los días miércoles 3 y jueves 4 de junio, con el propósito de exigir aumentos salariales significativos, la eliminación de descuentos en los haberes y reformas en la financiación del sistema educativo. Además de la demanda salarial, el SUTEF destaca la necesidad de cambios estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas y aceleren la entrega de recursos a las escuelas de la región.

Los trabajadores argumentan que las medidas adoptadas por la sede provincial han sido insuficientes y que los beneficios recibidos no compensan la creciente carga económica que enfrenta la comunidad docente. Durante la jornada del 3 de junio, los docentes se congregaron en la Plaza Cívica de la ciudad capital, donde se llevaron a cabo amplias movilizaciones que incluyeron concentraciones, charlas y la entrega de mensajes a favor de los derechos laborales.

El sindicato ha anunciado que en la segunda jornada, prevista para el 4 de junio, se intensificarán las acciones mediante la realización de 'ollas populares' y la presencia de representantes de la comunidad educativa en los tres centros urbanos más relevantes de la provincia. La intención es adoptar una postura visible en los distintos puntos de acceso, como estaciones de transporte y zonas de comercio libre, con el fin de mantener la presión sobre las autoridades.

Entre las demandas concretas del SUTEF se encuentran: un cese inmediato de los descuentos salariales que se aplican como retenciones fiscales y de seguridad social; la revisión de las políticas de contratación pública y la creación de un fondo de reserva para el aseguramiento de los haberes docentes; la imposición de mayores aportes estatales para el mejoramiento de la infraestructura escolar; y la admisión de guardias de supervisión independientes para verificar los principios de transparencia en la distribución de recursos. Asimismo, el sindicato resalta la importancia de mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo el acceso a equipos educativos, la formación continua y la protección contra sanciones arbitrarias.

Conforme a las exigencias del gremio, la administración provincial ha manifestado que se presentará una contrapropuesta en las próximas horas, la cual deberá abordar las principales reivindicaciones del SUTEF. La intensidad del conflicto educativo durante los últimos días ha generado preocupación entre la comunidad académica y la población en general, ya que la estabilidad de la oferta educativa brasileña y local se ve afectada por las posibles interrupciones en el desarrollo de las lecturas y procesos formativos.

La decisión de estatutos sancionadores también implica la necesidad de fortalecer la coordinación entre el organismo provincial, la unidad federativa y organismos de educación, de manera que se evite una crisis prolongada en las labores docentes y se busque una solución equilibrada y sostenible para la región





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