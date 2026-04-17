Grave lesión de un delantero clave en Arabia Saudita: fractura de tibia y posible final de temporada

Un destacado delantero del Al-Qadisiyah sufrió una fractura de tibia durante un partido, poniendo fin a su temporada y dejando dudas sobre su futuro en el fútbol árabe. Se espera que viaje a Madrid para ser operado.

El delantero estrella del Al-Qadisiyah protagonizó una noche de contrastes al anotar un gol y brindar una asistencia crucial en el empate 2-2 de su equipo. Sin embargo, la alegría se vio empañada por una grave lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego prematuramente, poniendo un abrupto final a su temporada.

Durante el vibrante encuentro, en el que también participó su compañero Nahitán Nández, el atacante demostró su calidad al participar directamente en el gol que significó el empate final. Tras la jugada, y mientras el partido llegaba a su fin, el futbolista sufrió una desafortunada lesión que requirió asistencia médica para abandonar el campo.

Lamentablemente, los exámenes posteriores confirmaron la gravedad del percance: una fractura en la tibia de su pierna izquierda. Este diagnóstico médico implica que el jugador estará inactivo durante al menos dos meses, lo que le impedirá participar en lo que resta de la presente campaña.

La noticia representa un duro golpe tanto para el deportista como para su club, que pierde a una de sus piezas fundamentales en la recta final del torneo. Se prevé que el futbolista emprenderá un viaje a Madrid en los próximos días para ser intervenido quirúrgicamente por un reconocido especialista en traumatología deportiva. Este traslado y la intervención han sido coordinados y acordados previamente con la institución saudí, demostrando el compromiso del club con la recuperación de su jugador.

La lesión marca un punto de inflexión en su temporada, que hasta ahora había sido muy productiva. El delantero, oriundo de Olivos, se había destacado notablemente en el campeonato, acumulando 16 goles en 28 partidos disputados. Su rendimiento sobresaliente lo había convertido en una figura clave para el Al-Qadisiyah.

Esta desafortunada circunstancia, sumada a la delicada situación geopolítica que atraviesa la región, donde el país se encuentra en estado de emergencia debido al conflicto en Medio Oriente, podría significar que sus últimos minutos en el fútbol árabe ya hayan quedado atrás. La posibilidad de un traspaso o un regreso a su país de origen se ha vuelto más latente ante este escenario.

La lesión de tibia no solo interrumpe su exitosa carrera en Arabia Saudita, sino que también genera incertidumbre sobre su futuro inmediato. La recuperación será un proceso largo y exigente, y se espera que el jugador reciba el mejor tratamiento posible para asegurar su regreso a las canchas en óptimas condiciones. El mundo del fútbol lamenta este incidente y espera una pronta y completa recuperación para el talentoso delantero





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