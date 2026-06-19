Grave lesión de Koné: fractura de tibia tras patada de jugador catari en el Mundial

El mediocampista canadiense Ismael Koné sufrió una fractura de tibia tras una patada del catari Madibo durante el partido del Grupo B del Mundial. El árbitro amonestó al agresor, quien luego se disculpó. Koné será operado y estará de baja entre 4 y 5 meses.

El jugador catari que propinó la patada que provocó la grave lesión intentó disputar el balón, pero terminó lastimando de gravedad a su rival. El árbitro chileno Cristian Garay lo amonestó inicialmente, aunque la falta fue duramente criticada por la prensa y aficionados.

Tras el partido, el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, reveló en conferencia de prensa que el jugador catari, identificado como Madibo, se dirigió al vestuario local para disculparse personalmente con el lesionado y con todo el equipo canadiense.

"El equipo le hizo saber que eso pasó", declaró Marsch, visiblemente afectado. "Se pudo escuchar cómo se rompió el hueso", agregó el técnico, describiendo el momento en que el mediocampista Ismael Koné sufrió una fractura de tibia. "Sentimos mucha pena por él. Todos estamos consternados", concluyó Marsch, quien abrazó a Koné mientras era retirado en camilla durante el partido ante Qatar por el Grupo B del Mundial, celebrado el jueves 18 de junio de 2026 en Vancouver.

La imagen del canadiense tendido en el césped, con evidente dolor, dio la vuelta al mundo y generó una ola de solidaridad en redes sociales. La FIFA, por su parte, aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente, lo que ha generado expectación entre fanáticos y equipos, quienes esperan una posible sanción para el jugador catari.

Koné será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas y se estima que estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, hasta recuperarse completamente de la fractura. Esta lesión supone un duro golpe para la selección canadiense, que buscaba avanzar en el Mundial. El partido terminó con victoria para Canadá, que sumó su primer triunfo en una Copa del Mundo y se acerca a la clasificación para la ronda de 16avos de final.

El Grupo B se definirá en la última jornada, y la ausencia de Koné será sensible para el equipo. La lesión ha reavivado el debate sobre la violencia en el fútbol y la necesidad de proteger a los jugadores. Mientras tanto, los aficionados canadienses esperan noticias positivas sobre la recuperación de su jugador, quien se ha convertido en símbolo de lucha y superación.

El incidente también ha puesto en el centro de atención al árbitro chileno, cuya decisión de solo amonestar al catari ha sido cuestionada. La federación canadiense evalúa presentar una queja formal ante la FIFA para que se revise la acción. El Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, ha tenido hasta ahora pocas lesiones graves, pero esta marcará un antes y un después en el torneo.

Los médicos del equipo canadiense confirmaron que la fractura es limpia y que la operación se realizará sin complicaciones. Se espera que Koné pueda iniciar la rehabilitación en un mes. Mientras tanto, sus compañeros han dedicado el triunfo a él y prometen seguir luchando para llegar lejos en el Mundial. La historia de Koné, un joven talento que llegó a la selección mayor tras destacar en la Major League Soccer, ha conmovido a todos.

Su lesión no solo afecta al equipo, sino que también impacta en su futuro profesional. Sin embargo, el jugador ha mostrado entereza y ya ha enviado mensajes de agradecimiento a quienes le apoyan. El partido entre Canadá y Qatar, además de la lesión, dejó buenas jugadas y emoción. Canadá dominó el encuentro y mereció la victoria.

Pero la lesión opacó la celebración. Ahora, el equipo canadiense se prepara para el próximo partido decisivo, con la moral herida pero con la determinación de honrar a su compañero. Los aficionados esperan que la FIFA tome cartas en el asunto para evitar que hechos como este se repitan. Mientras tanto, el jugador catari ha recibido críticas y amenazas en redes sociales, aunque también ha habido muestras de apoyo por parte de algunos que consideran que fue un accidente.

El debate está servido, y la lesión de Koné será recordada como uno de los momentos más impactantes del Mundial 2026





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