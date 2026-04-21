Grave cornada al torero Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla

El reconocido matador Morante de la Puebla sufrió una grave cornada durante la Feria de Abril en Sevilla, siendo sometido a una compleja cirugía tras el ataque de un toro que le provocó daños internos significativos.

El mundo de la tauromaquia se encuentra conmocionado tras el grave incidente ocurrido en la emblemática plaza de la Maestranza de Sevilla durante la celebración de la Feria de Abril. El reconocido matador español José Antonio Morante de la Puebla sufrió una impactante cornada por parte de un astado, un suceso que ha mantenido en vilo a los aficionados y a la comunidad taurina en general.

El animal, bautizado bajo el nombre de Clandestino, protagonizó un ataque repentino y violento que derribó al diestro en cuestión de segundos, sometiéndolo a una serie de embestidas sobre el albero que resultaron determinantes para la gravedad de sus lesiones. Tras el impacto inicial, el torero fue arrastrado y golpeado con severidad, lo que obligó a una intervención inmediata de las cuadrillas para poder trasladarlo de urgencia hacia la enfermería del recinto. La intervención quirúrgica, que se prolongó durante aproximadamente dos horas, fue dirigida por el doctor Octavio Mulet, quien calificó el cuadro clínico como muy grave desde el primer momento. El parte médico emitido tras la operación detalla que Morante de la Puebla recibió una cornada con una trayectoria de diez centímetros. Esta lesión comprometió de manera seria la musculatura esfinteriana y provocó una perforación de un centímetro y medio en la pared posterior del recto. Los cirujanos tuvieron que realizar un exhaustivo lavado de la zona afectada, además de proceder a una reconstrucción meticulosa de los tejidos internos y del aparato esfinteriano para intentar restaurar la funcionalidad dañada. Como parte del protocolo postoperatorio, se instaló un drenaje específico para prevenir complicaciones y favorecer la correcta cicatrización de las heridas profundas que presenta el diestro. Actualmente, José Antonio Morante de la Puebla se encuentra internado en un hospital de Sevilla, donde permanece bajo observación constante y con un pronóstico reservado. El doctor Mulet ha enfatizado que este tipo de percances son inherentemente complicados debido a la naturaleza de la herida y al riesgo constante de infecciones, por lo que será necesario esperar un periodo mínimo de diez días para observar cómo evoluciona la lesión y si la recuperación avanza de forma favorable. Este suceso resulta especialmente impactante dado que el torero había regresado recientemente a los ruedos durante el Domingo de Resurrección, tras un breve retiro anunciado meses atrás. La afición de la Maestranza ha mostrado su apoyo incondicional al diestro, esperando su pronta recuperación mientras las autoridades del ámbito taurino analizan las circunstancias en las que se produjo este desafortunado percance en una de las ferias más importantes del calendario español





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