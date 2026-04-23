Grave Accidente en Floresta: Motociclista Herido y Camioneta Incrustada en una Concesionaria

Un violento choque entre una camioneta y una moto en Floresta dejó un motociclista con graves heridas y causó importantes daños materiales en una concesionaria. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Un violento y dramático accidente sacudió el barrio de Floresta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la madrugada de este jueves. La colisión, de gran impacto, involucró a una camioneta y una motocicleta, dejando como resultado un motociclista gravemente herido y daños materiales significativos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 de la mañana en la intersección de la Avenida Juan B. Justo y la calle Carrasco, una zona de tránsito vehicular constante incluso en las primeras horas del día. La camioneta, una Duster de color blanco, terminó incrustada dentro de una concesionaria de vehículos ubicada en la esquina, evidenciando la fuerza del impacto.

La escena del accidente fue descrita por testigos como caótica, con restos de vehículos esparcidos y una gran movilización de servicios de emergencia. El motociclista, identificado como un joven de 23 años, fue rápidamente asistido por personal del SAME (Sistema de Atención Médica Emergencial) y trasladado de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield. Según los primeros informes médicos, el joven ingresó al centro de salud con politraumatismos graves, lo que sugiere lesiones en múltiples partes del cuerpo.

Su estado de salud es delicado y se encuentra bajo observación médica constante. Afortunadamente, los dos ocupantes de la camioneta resultaron ilesos, aunque visiblemente conmocionados por el suceso. El conductor de la camioneta, un hombre de aproximadamente 30 años, relató a las autoridades su versión de los hechos. Según su testimonio, él circulaba por la calle Carrasco y cruzó la intersección con la Avenida Juan B. Justo cuando el semáforo estaba en verde.

Sin embargo, la motocicleta, que se desplazaba por la Avenida Juan B. Justo, habría ignorado la señal de pare y cruzado la intersección en rojo, impactando directamente en el lado del conductor de la camioneta. Este impacto repentino provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, desviándose de su trayectoria y terminando dentro de la concesionaria.

La camioneta presenta un importante golpe en el lateral izquierdo, a la altura de la rueda delantera, lo que parece corroborar la versión del conductor. No obstante, las autoridades enfatizan que la investigación está en curso y que se requerirán pericias técnicas para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes. El impacto de la Duster contra la concesionaria causó daños considerables en la estructura del local.

El cristal de la entrada fue completamente destruido, dejando expuesta la fachada. Además, varias motocicletas exhibidas en la concesionaria sufrieron daños menores, y parte del mobiliario interior resultó roto o desplazado. Los propietarios de la concesionaria se mostraron consternados por el incidente y evaluaban los daños para iniciar las reparaciones necesarias. Afortunadamente, no había clientes ni empleados presentes en el momento del accidente, por lo que no se registraron heridos dentro del local.

La zona del accidente cuenta con la presencia de varias cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Las autoridades ya están trabajando en la revisión de las grabaciones para obtener una imagen clara y precisa de lo ocurrido. Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad puedan confirmar o refutar las versiones de los testigos y del conductor de la camioneta, aportando elementos clave para la investigación.

En el lugar del accidente trabajaron agentes de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes se encargaron de asegurar la zona, asistir al motociclista herido y realizar las tareas de peritaje inicial. Se espera que en las próximas horas se publiquen nuevos informes sobre el estado de salud del motociclista y los avances en la investigación del accidente.

La seguridad vial sigue siendo una preocupación constante en la Ciudad de Buenos Aires, y este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con precaución





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