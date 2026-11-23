Tormenta con granizo intenso golpea San Luis afectando cosechas de sandía, papas y menta en Villa Dolores y Nono. Intendentes reportan daños materiales graves.

Una intensa tormenta eléctrica con caída de granizo azotó la región de Traslasierra en la provincia de San Luis, generando daños significativos en infraestructura urbana y agricultura durante el fin de semana. Los episodios más críticos se registraron en la ciudad de Villa Dolores , principal centro urbano de la zona, y en localidades aledañas como Nono, donde la precipitación de hielo causó anegamientos y afectó viviendas.

Cronología de los eventos climáticos

Los agricultores y residentes del valle experimentaron dos fases distintas de la inclemencia del tiempo con un intervalo menor a 24 horas. La primera intervención meteorológica occurred durante la madrugada del domingo, concentrándose en las áreas periféricas de Villa Dolores. En ese momento, se reportaron daños en el arbolado urbano, daños estructurales menores en viviendas y la inundación de diversas calles, lo que obligó a las autoridades locales a activar protocolos de emergencia inmediata.

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La segunda ola, y la de mayor severidad, golpeó durante la tarde del lunes. Este segundo evento no solo replicó los problemas urbanos, sino que expandió el impacto destructivo hacia las zonas de producción agrícola y turística. Las mediciones y observaciones indican que el tamaño y la densidad del granizo en esta segunda instancia superaron ampliamente a los registrados el día anterior, complicando las labores de limpieza y reparación para las comunidades afectadas.

Impacto devastador en la producción agropecuaria

El sector económico más golpeado corresponde a la franja de mayor producción agropecuaria, ubicada al oeste de Villa Dolores. Productores de cultivos clave como sandía, melón, papa y menta han documentado en redes sociales y a través de declaraciones oficiales el estado crítico de sus campos. La caída de granizo en esta zona específica destruyó o severamente dañó cosechas que se encontraban cerca de su etapa de recolección, representando una pérdida económica inmediata para los agricultores.

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Américo Gómez, intendente de la localidad de San José , destacó la magnitud del perjuicio financiero y social. Señaló que el temporal ocurrió en un momento desafortunado, solo semanas antes de la cosecha programada para diversos rubros. Esta timing crítica amplifica el impacto negativo, ya que los productores no tuvieron margen para implementar medidas de protección adicionales contra el clima extremo antes del evento.

Respuesta institucional y daños turísticos

Ante la emergencia, el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola , confirmó la movilización de todos los recursos disponibles. Agentes municipales, efectivos de Defensa Civil, cuerpos de bomberos y fuerzas policiales trabajaron bajo la modalidad de turnos ininterrumpidos y sin horarios fijos para gestionar la remediación de los inconvenientes. Su labor se centró en el desalojo de escombros, la atención de personas afectadas y la mitigación de riesgos en vías de acceso.

Asimismo, la zona turística del valle, comprendida entre las localidades de Los Hornillos y Villa Cura Brochero, no estuvo exenta de los efectos del temporal. Se registró caída de granizo de alta intensidad en esta región, caracterizada por su atractivo natural. En algunos sectores específicos, el tamaño de los gránulos fue considerable, lo que genera preocupaciones adicionales sobre la infraestructura hotelera y la seguridad de visitantes y comercios locales.

Situación actual y proyecciones futuras

A fecha del cierre de esta información, las autoridades provinciales y municipales aún no han emitido un censo completo ni estimaciones financieras definitivas sobre la totalidad de los daños registrados en las diferentes zonas de la región. La evaluación técnica de la pérdida agrícola y el costo de las reparaciones urbanas se encuentran en proceso, dependiendo del acceso a todas las áreas afectadas.

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Se espera que las próximas declaraciones de las autoridades locales proporcionen un panorama más detallado sobre el estado de recuperación. Mientras tanto, los productores del valle continúan monitoreando el avance de los trabajos de limpieza y reordenamiento del territorio para evaluar el impacto final en la economía local y la seguridad alimentaria de la región.