Grandes fondos globales US invierten en Argentina

La concentración atípica de grandes fondos globales en la Argentina sugiere una señal de convicción extremadamente alta en empresas y sectores concretos. Según Wall Street, en empresas como MercadoLibre, vista y Globant, se pueden apreciar inversiones estructuralistas que buscan la digitalización y el consumo regional. En contrapartida, los bancos, las constructoras y las compañías fuertemente atadas al ciclo doméstico no presentan una reforçarización significativa en Wall Street.

Los grandes fondos globales de EE. UU. muestran una concentración atípica y selecciónada en la Argentina. La información de los formularios 13F, informes trimestrales que admiten en cartera más de u$s 100 millones en acciones y otros activos financieros alcanzados por la regulación estadounidense, revelan qué acciones tienen en cartera fondos, bancos, fondos de cobertura, aseguradoras o gestores profesionales.

Algunos de los nombres incluidos son Berkshire Hathaway, Pershing Square Capital Management o Bridgewater Associates





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