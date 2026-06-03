Grandes Ausencias en la Copa del Mundo 2026: Figuras y Talentos que se Quedaron Sin el Torneo Más Importante

El artículo analiza las ausencias más destacadas de jugadores consagrados y jóvenes promesas en la Copa del Mundo 2026, explicando los motivos deportivos, desde lesiones y decisiones técnicas hasta la falta de continuidad, con ejemplos como ter Stegen, Carvajal y delanteros ingleses.

El mundo del fútbol se prepara para la Copa del Mundo 2026, pero numerosas figuras consagradas y jóvenes talentos brillarán por su ausencia en el torneo más importante.

Entre las ausencias más sonadas destaca la del arquero alemán Marc-André ter Stegen, quien a pesar de ser el guardameta titular del Barcelona y campeón de la Copa Confederaciones 2017 como figura, nunca ha disputado un minuto en un Mundial. Su caso se repite en otros porteros como Oliver Baumann, consolidados en sus clubes pero sin oportunidad en la cita global.

En el lateral derecho, la situación es同样 compleja; jugadores de alto nivel han sido relegados, algunos por decisión técnica y otros por falta de continuidad, como ocurrió con el defensor que no jugó la mayoría de la última campaña. La lesión de Dani Carvajal durante gran parte de la temporada también lo marginó de la convocatoria española, a pesar de ser el histórico número cuatro en una posición donde España parecía tener el camino allanado al Mundial.

Otro caso llamativo es el de un jugador fichado por el Real Madrid que solo logró tres goles y una asistencia en 35 presentaciones durante 2025, lo que redujo sus opciones. Entre los delanteros, la ausencia de un joven extremo inglés, autor del único gol de los ingleses en la final de la Euro 2024, es un duro golpe para su selección.

Estos ejemplos ilustran cómo, más allá del talento, factores como la competencia interna, las lesiones y las decisiones técnicas definen las listas finales. El seleccionador francés Didier Deschamps, por ejemplo, ya tiene definido su once inicial para el debut ante Senegal y destacó que los 26 jugadores están en buenas condições, aunque la experiencia de Kylian Mbappé será crucial.

En resumen, el Mundial 2026 no tendrá a todos los cracks que los aficionados esperaban, pero las selecciones buscarán suplir esas bajas con el trabajo colectivo. La lista de bajas por cuestiones deportivas es extensa y comprende desde veteranos hasta promesas, demostrando la feroz competencia en el fútbol de élite





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