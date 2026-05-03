Gran Premio de Miami: Verstappen busca revancha, Colapinto en la octava posición

El GP de Miami llega a su día más esperado con una carrera principal condicionada por el clima. Franco Colapinto logra su mejor clasificación en la Fórmula 1 y partirá desde la octava posición. Analizamos el rendimiento de los equipos, las condiciones de la pista y las expectativas para la carrera del domingo.

El Gran Premio de Miami ha alcanzado su momento culminante. La carrera principal de Fórmula 1 se disputa este domingo 3 de mayo, con un horario adelantado a las 14 hora argentina debido a la amenaza de tormentas eléctricas.

Franco Colapinto partirá desde la octava posición, su mejor resultado desde su debut en la máxima categoría. La transmisión en vivo estará disponible a través de Fox Sports, Disney+, F1TV y la cobertura minuto a minuto de Clarin.com. El circuito de Miami, con una longitud de 5.412 km y 19 curvas, ha sido testigo de resultados sorprendentes en los últimos años.

Max Verstappen dominó en 2022 y 2023, pero en 2024 Lando Norris logró su primera victoria, seguido por Oscar Piastri en 2025, demostrando que Miami es una pista impredecible donde diversas escuderías tienen la oportunidad de luchar por el triunfo. Curiosamente, ningún piloto ha ganado la carrera partiendo desde la pole position. La actividad del sábado fue intensa, con Franco Colapinto destacándose al superar a su compañero de equipo Pierre Gasly y clasificarse en la octava posición.

Antonelli, a pesar de una sanción en la carrera sprint, logró la pole position en la clasificación. Red Bull, tras un rendimiento decepcionante en Japón, ha introducido mejoras técnicas que parecen estar dando resultados, con Verstappen mostrando una recuperación notable. La jornada no estuvo exenta de incidentes, con un incendio en el auto de Gabriel Bortoleto que interrumpió la clasificación, y la eliminación temprana de Fernando Alonso y Sergio Pérez.

La temperatura ambiente superó los 34°C y el asfalto alcanzó los 50°C, creando condiciones extremas para los pilotos. Colapinto, en su primera participación en Miami, ha demostrado ser competitivo tanto en el sprint como en la clasificación, consolidando su posición como uno de los protagonistas. Antonelli, con 19 años, lidera el campeonato y ha logrado su tercera pole position consecutiva, reafirmando su potencial.

El Gran Premio de Miami se presenta como un desafío emocionante, con la posibilidad de lluvia condicionando la estrategia de los equipos. Mercedes mantiene su competitividad, Red Bull muestra signos de recuperación y Colapinto continúa destacándose en un circuito nuevo para él. La carrera promete ser un espectáculo lleno de adrenalina y sorpresas, con todos los equipos buscando la victoria en este escenario único





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