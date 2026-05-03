Gran Premio de Miami adelanta su horario por pronóstico de fuertes lluvias

La carrera del Gran Premio de Miami, originalmente programada para las 17:00 horas, se adelantará a las 14:00 debido a las previsiones de lluvia intensa. La decisión busca garantizar la seguridad de pilotos y espectadores, así como minimizar interrupciones en la competencia. Franco Colapinto partirá desde la octava posición en una carrera que promete emociones a pesar del cambio de horario.

La carrera del Gran Premio de Miami, originalmente programada para las 17:00 horas de Argentina, ha sufrido un cambio de horario debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas para la tarde.

La competencia, que forma parte de la cuarta fecha de la temporada, se adelantará a las 14:00 horas locales, según anunció la organización. Esta decisión se tomó tras evaluar los pronósticos, que indicaban un 90% de probabilidades de lluvia intensa en el horario inicial de la carrera, lo que podría afectar tanto la seguridad de los pilotos como la experiencia de los espectadores.

Los primeros rumores sugerían un adelanto más drástico, a las 10:00 de la mañana, pero finalmente se optó por un horario intermedio para equilibrar las condiciones de competencia y la logística del evento. El circuito de Miami, construido alrededor del Hard Rock Stadium, ha sido testigo de una clasificación emocionante, donde Kimi Antonelli se impuso como el más rápido.

Sin embargo, el clima ha sido el protagonista indiscutible en las últimas horas, generando incertidumbre entre equipos y aficionados. La organización ha destacado que el adelanto busca minimizar las interrupciones en la carrera, garantizando el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en condiciones óptimas.

Además, se ha priorizado la seguridad de todos los involucrados, desde los pilotos hasta el personal de pista y los espectadores, evitando riesgos asociados a la lluvia torrencial. Franco Colapinto, uno de los pilotos destacados en esta edición, partirá desde la octava posición en la parrilla de salida. Su desempeño en las rondas previas ha generado expectativas entre los fanáticos, quienes esperan una carrera llena de emociones a pesar del cambio de horario.

Mientras tanto, los equipos trabajan contra el tiempo para adaptar sus estrategias a las nuevas condiciones climáticas, buscando maximizar el rendimiento de sus vehículos en un escenario que promete ser desafiante. La lluvia, aunque se ha adelantado la carrera, sigue siendo una incógnita, y todos esperan con ansias el inicio de una competencia que promete ser memorable





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gran Premio De Miami Fórmula 1 Franco Colapinto Clima Adverso Carrera Adelantada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fórmula 1: Gran Premio de Miami marca el regreso a la acción con Franco ColapintoLa Fórmula 1 retoma la temporada 2026 con el Gran Premio de Miami, tras la suspensión de carreras en Medio Oriente. El evento presenta una carrera Sprint y la participación del piloto argentino Franco Colapinto, quien busca continuar su progreso en la categoría.

Read more »

A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de MiamiEl piloto argentino de Alpine busca volver a sumar en la Fórmula 1, luego de una clasificación histórica en la que finalizó octavo.

Read more »

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Miami tras un prometedor inicioEl piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, regresa a las pistas en Miami después de una pausa en el calendario debido a conflictos en Medio Oriente. Colapinto ha mostrado un buen desempeño en las prácticas y clasificación Sprint, superando a su compañero de equipo y demostrando adaptación al Alpine A526.

Read more »

Los mejores memes de la gran clasificación de Franco Colapinto en MiamiLa qualy para la carrera corta en Florida dejó perlitas imperdibles tras la gran actuación del pilarense, que igualó su mejor posición de largada, lograda en Bakú 2024.

Read more »

McLaren Domina la Carrera Sprint del Gran Premio de MiamiLando Norris y Oscar Piastri de McLaren lograron un impresionante 1-2 en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami. Charles Leclerc de Ferrari completó el podio. Destacan también el buen desempeño de Pierre Gasly de Alpine y el décimo puesto de Franco Colapinto.

Read more »

Franco Colapinto Destaca en la Clasificación del Gran Premio de MiamiEl piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, avanzando a la Q3 y obteniendo un noveno puesto. Alpine se confirma como la quinta escudería de la grilla. La sesión se desarrolló bajo un calor extremo y con incidentes que afectaron a algunos pilotos.

Read more »