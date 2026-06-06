Gran Premio de Mónaco de F1: Franco Colapinto busca mejorar su posición en la clasificación tras el primer día de prácticas

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 vive su jornada de clasificación, decisiva para la carrera del domingo. Franco Colapinto, tras terminar 15º el viernes, intentará ganar posiciones en la FP3 y la qualifying. Ferrari es favorito para la pole, mientras el argentino minimiza su toque con el guardarraíl y se enfoca en ganar confianza.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 llega a su momento crucial con la jornada de clasificación del sábado, donde los 22 pilotos buscarán la mejor posición de salida para la carrera del domingo en las calles del Principado, un circuito donde los adelantamientos son extremadamente difíciles, por lo que la ubicación en la parrilla es determinante.

El argentino Franco Colapinto, quien el viernes culminó en la 15ª posición en la segunda práctica libre, intentará mejorar su rendimiento en la tercera sesión de練習 (FP3) programada para las 7:30 hora de Argentina, antes de enfrentarse a la qualifying a las 11. El piloto de Alpine ya mostró signos de adaptación al trazado monegasco, aunque cerró la primera jornada con un contacto contra el guardarraíl en la curva Sainte Dévote tras bloquear las ruedas, incidente que afortunadamente no tuvo consecuencias graves para el monoplaza.

"Fue un poco más que un besito; le di un abrazo", describió Colapinto con humor, minimizando el roce y enfocándose en la importancia de ganar confianza para la clasificación, donde una buena posición puede ser clave para aspirar a un resultado similar a los top 10 obtenidos en Miami y Montreal. La expectativa en Mónaco está alta, especialmente para Ferrari, que se perfila como el gran candidato a conseguir la pole position, a pesar de que Mercedes ha dominado las clasificaciones desde el inicio del campeonato 2024.

La escudería italiana, con Charles Leclerc como principalreferencia local, buscará aprovechar las características del circuito urbano para marcar la diferencia. Por su parte, Colapinto y su equipo Alpine trabajan en la configuración ideal del coche para maximizar el rendimiento en un trazado que exige precisión y confianza.

El joven piloto argentino, que ya contó con el apoyo de su pareja, la actriz Maia Raffico, en las carreras anteriores de Miami y Montreal, busca consolidar su progreso en una pista técnica y traicionera. Además, la presencia argentina se extenderá a las categorías soporte, con participación en Fórmula 2 y Fórmula 3, donde pilotos como Mattia Colnaghi (ítalo-argentino de 17 años) lograron una notable remontada en su debut en Mónaco, avanzando 10 posiciones tras largar desde el puesto 27 en una carrera marcada por accidentes y banderas rojas.

La jornada sabatina promete ser intensa, con la FP3 como última oportunidad para afinar detalles antes de la qualification. Los equipos analizarán el desgaste de neumáticos y las estrategias de combustible en un circuito donde la distancia entre vuelta rápida yerror es mínima.

Para Colapinto, superar la 15ª plaza del viernes sería un impulso psicológico importante, ya que el ánimo y la confianza son factores críticos en un fin de semana donde los pilotos deben enfrentarse al estrés de un trazado con muy poco margen. La expectativa de los aficionados argentinos está puesta en ver al piloto de la Juncos Racing en una buena posición de partida, lo que le permitiría mantener la racha de resultados positivos en las últimas dos carreras.

Mientras tanto, en la paddock, la vida social del Gran Premio, con celebrities y personalidades, añade un ambiente festivo que contrasta con la alta presión de la competición. En definitiva, el sábado de clasificación en Mónaco no solo definirá la parrilla de salida, sino que también marcará el tono del fin de semana para todos los implicados, con la mirada puesta en la carrera del domingo a las 10 horas de Argentina, donde cada posición ganada en la grid puede ser vital para la lucha por los puntos





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