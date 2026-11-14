Gran Premio de Las Vegas 2026: Mercedes líder, Antonelli campeón y Colapinto busca puntos

Mercedes lidera la tabla de constructores con 652 puntos ante Ferrari. Kimi Antonelli es el nuevo campeón mundial, mientras Franco Colapinto busca sumar en la noche de Las Vegas.

El Gran Premio de Las Vegas 2026 marcará un hito decisivo en la temporada de Fórmula 1 al disputarse en la noche sobre el circuito urbano de la capital del juego. La vigésima primera fecha del calendario contendrá un escenario único para determinar los subcampeonatos y consolidar liderazgos definitivos. Kimi Antonelli llega a esta cita como el campeón mundial ya consagrado, mientras que Mercedes estrena su título de constructores tras la confirmación matemática en Brasil.

Franco Colapinto se presenta en las Vegas con la necesidad imperiosa de revertir una racha negativa y regresar a la zona de puntos. El piloto argentino llega tras finalizar en la decimotercera posición en el Gran Premio de Brasil, donde no sumó unidades. Con 27 puntos acumulados, Colapinto mantiene su duodécima posición en el campeonato de pilotos, habiendo terminado por delante de su compañero de Alpine, quien ocupó el cuarto puesto en la cuenta final.

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Mecánica del Circuito Urbano de Las Vegas

El trazado en las Vegas se consolida como uno de los circuitos urbanos más particulares de toda la parrilla mundial de Fórmula 1. Inaugurado en el año 2023, el recorrido transita por algunas de las avenidas más icónicas de la ciudad estadounidense, incluyendo un extenso sector que bordea el famoso Strip rodeado de hoteles y complejos turísticos.

La configuración del asfalto combina largas rectas con curvas de baja velocidad, un diseño que ofrece oportunidades de sobrepaso únicas. Esta mezcla exige a los equipos un equilibrio preciso entre la velocidad máxima y la estabilidad en las frenadas. Las temperaturas bajas que pueden registrarse durante las sesiones nocturnas de noviembre representan un desafío técnico adicional. Estas condiciones influyen directamente en el calentamiento de los neumáticos y requieren ajustes específicos en la preparación de los monoplazas.

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Liderazgo de Mercedes y Ferrari en la Clasificación

Mercedes mantiene un liderado abrumador con 652 puntos en la tabla de constructores, una ventaja sólida que confirmó su dominio en Brasil. Ferrari aparece en la segunda posición con 512 puntos, lo que deja una brecha considerable entre los dos equipos en la lucha por el segundo lugar del mundial de escuderías.

En la categoría de pilotos, la competencia por el subcampeonato incluye a Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton. Hamilton, quien ahora pilota para Ferrari, busca cerrar el año con fuerza tras la consagración del equipo alemán. La dinámica de puntos entre los tres pilotos definirá la jerarquía secundaria de la temporada, con Hamilton compitiendo desde su nuevo equipo en una noche colorida de Las Vegas.

Programación y Desafíos Logísticos Nocturnos

La sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 determinará la grilla de largada para la competencia nocturna. El formato seguirá las etapas tradicionales de Q1, Q2 y Q3. Los diez pilotos que superen las primeras dos instancias competirán en la última sesión para definir la pole position. El cronograma especial por las actividades nocturnas y la diferencia horaria con Argentina obligará a los espectadores a seguir la actividad en la madrugada del día siguiente.

Todas las sesiones, incluyendo los tres entrenamientos libres, tendrán horarios que requieren ajustes de visualización para la audiencia argentina. Las señales deportivas y plataformas de streaming como Fox Sports y F1 TV Pro ofrecerán la cobertura completa. F1 TV Pro proporcionará cámaras a bordo y tiempos en vivo para que los aficionados sigan cada detalle del evento internacional desde cualquier ubicación.

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Rumores de Mercado y Futuro de los Pilotos

El cierre de la temporada 2026 también está envuelto en rumores de cambios importantes en la parrilla. Se especula sobre una ruptura entre Oscar Piastri y Christian Horner en Red Bull, además de una versión que involucra directamente a Franco Colapinto. Estos movimientos podrían generar un efecto dominó en la Fórmula 1 para la próxima campaña.

Mientras tanto, la Fórmula 1 ha descartado el plan B en Imola y ratificado sus fechas en Medio Oriente para el cierre oficial. Esto asegura que la competencia siga su curso regular sin interrupciones sorpresa. Los equipos y pilotos deben concentrarse en optimizar el rendimiento actual, especialmente Alpine con Colapinto, para maximizar los puntos restantes antes de la temporada 2027.