Gran Hermano se llevó el prime time con sabor a poco, tras un "reseteo" total de estrategias

Con la llegada de nuevos participantes y una gala en medio de los Marty Fierro 2026, la edición del reality TV se lució en los números, pero quedó lejos de sus récords históricos en cuanto a rating.

Gran Hermano lideró el prime time pero quedó lejos de sus récords históricos. Cómo fue el minuto a minuto del rating del repechaje. tras dos días de ausencia.

Con el masivo ingreso de los nuevos participantes, el programa conducido por Santiago del Moro se convirtió en lo más visto de la jornada, Lo que se vivió en la gala de repechaje se trata de un verdadero "reseteo" total que obliga a los participantes a adaptarse: entraron nueve nuevos integrantes; volvieron dos eliminados por decisión del público y La incorporación masiva de jugadores pondrá contra la espada y la pared a los jugadores que están aislados hace tres meses, exponiéndolos a un cambio de estrategia





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