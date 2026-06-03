Gran Hermano 2026: Desmayo por falta de alimentos, robos desesperados y cambios de último momento

Un participante de Gran Hermano 2026 colapsó durante una práctica, avivando rumores sobre la mala alimentación en la casa. La crisis llevó a habilitar el kiosco con alimentos básicos, mientras Luana fue captada robando pan. Salidas, regresos y un nuevo ingreso marcan la recta final del reality.

Durante una reciente gala de ' Gran Hermano 2026 ', un participante colapsó en el jardín mientras ensayaba la coreografía de la prueba semanal. Las imágenes, transmitidas en directo por DGO, mostraron al concursante desmayándose súbitamente, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales sobre la posible causa.

Algunos usuarios señalaron que el desmayo pudo deberse a la mala alimentación dentro de la casa, ya que los participantes tienen acceso a muy pocos alimentos. Tras el desmayo, sus compañeros acudieron rápidamente a asistirlo y la transmisión se cortó de inmediato para evitar la difusión de videos que pudieran considerarse malintencionados o sensacionalistas.

Cuando el jugador recuperó el conocimiento, otro participante llamado Pincoya le acercó un plato de comida, un gesto que avivó aún más las teorías sobre la falta de nutrición como factor desencadenante. La escena evidenció la preocupación entre los mismos concursantes, quienes parecen conscientes de la escasez de recursos alimenticios. La situación de tensión y escasez ha llevado a la producción a tomar medidas para evitar disturbios mayores.

Santiago del Moro, presentador del programa, habilitó el kiosco interno de la casa con una opción especial que incluía 10 kilos de arroz, 10 maples de huevos y 10 kilos de frutas variadas. Esta decisión busca paliar la carencia de alimentos y prevenir confrontaciones entre los participantes, que podrían derivar en una "batalla campal" por los recursos limitados.

Sin embargo, no todos los jugadores están soportando bien la presión. Luana, otra concursante, fue captada en cámaras robando pan y comiéndolo de manera desesperada dentro del baño, usando el inodoro como escondite para evadir posibles sanciones.

Además, se descubrió que guardó café debajo de su cama, un hallazgo que podría acarrearle una sanción disciplinaria por parte de la producción. En medio de este clima de crisis, el programa ha vivido una serie de salidas y entradas de participantes. La jugadora Solange Abraham, quien había sido expulsada el 28 de abril, regresó a la casa tras una decisión del público o de la producción.

Por otro lado, Tati Luna se convirtió en la última eliminada tras perder en un mano a mano contra Titi, una de las participantes originales. La salida de Tati Luna generó controversia porque la uruguaya había estado en el centro de un escándalo que incrementó el "hate" o odio en su contra en las redes sociales.

Además, se anunció que una referente de la movida tropical, cuya identidad no se especifica en el texto, decidió retirarse voluntariamente mediante la "puerta giratoria", un mecanismo que permite a los participantes abandonar el reality en ciertas circunstancias. Según sus propias palabras, la experiencia le enseñó mucho sobre las personas y sobre sí misma.

Finalmente, la casa de Gran Hermano abrió sus puertas una vez más para recibir a la actriz Alejandra Majluf, quien ingresó como nueva participante. Todo indica que este sería el último cambio de habitantes, poniendo fin a una etapa de constantes reemplazos





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gran Hermano 2026 Desmayo Alimentación Kiosco Robos Eliminación Salidas Alejandra Majluf Escándalo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Solange Abraham, expulsada del reality show 'Gran Hermano 2026'La modelo Solange Abraham fue expulsada del reality show 'Gran Hermano 2026' luego de que le contara a uno de los participantes, Manu, datos del exterior sobre la estrategia que debía utilizar para avanzar en el certamen.

Read more »

Gran Premio de Mónaco 2026El legendario trazado callejero del Principado promete uno de los fines de semana más atractivos de la temporada.

Read more »

La mentira de Sol Abraham que desestabilizó a todos en Gran Hermano 2026: 'Los volví loquitos'La participante volvió a la casa con una misión clara: incomodar a sus rivales. Y, en menos de 24 horas, ya parece haberlo conseguido.

Read more »

Tamara Paganini sufrió un inconveniente estético en “Gran Hermano 2026” y está preocupadaLa participante volvió a quejarse en las últimas horas y sus seguidores creen que podría abandonar el juego.

Read more »