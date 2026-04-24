Grabois critica la gestión de Milei: 'De premisas verdaderas llegan a conclusiones falsas'

El diputado Juan Grabois cuestiona el modelo económico de Javier Milei, sus políticas y los indicadores oficiales, proponiendo alternativas en materia laboral y previsional. Analiza el panorama político de cara a 2027.

Juan Grabois , diputado y dirigente social, critica la gestión de Javier Milei , señalando un defecto de origen que, según él, contamina todas sus acciones. Argumenta que, partiendo de premisas correctas, el gobierno llega a conclusiones erróneas, ejemplificándolo con la apertura indiscriminada de importaciones, una medida que considera inusual a nivel global.

Grabois cuestiona la falta de un modelo económico claro por parte del gobierno, describiéndolo como la aplicación de recetas convencionales que funcionan temporalmente, pero que no son suficientes para gobernar un país. Además, critica un componente de pensamiento mágico que considera insostenible en términos sociales, económicos y financieros. En cuanto a los indicadores económicos oficiales, Grabois expresa su escepticismo.

Desestima la narrativa del superávit gemelo, atribuyéndolo a políticas implementadas por Néstor Kirchner y argumentando que la búsqueda constante de superávit depende de los ingresos del Estado. Cuestiona los datos de pobreza del gobierno, afirmando que no reflejan la canasta de consumo real de los argentinos y que la pobreza no ha disminuido.

De igual manera, relativiza la desaceleración de la inflación, señalando que, aunque ha bajado en comparación con el último año de Alberto Fernández, sigue siendo elevada, incluso en comparación con otros gobiernos anteriores. Propone medidas como la reducción de la edad de jubilación, la jornada laboral de cuatro días y la imposición de mayores impuestos a los más ricos para financiar un nuevo modelo económico, anticipando los efectos de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Grabois también aborda la relación del gobierno con los empresarios, destacando un cambio en la dinámica de poder, donde figuras como Paolo Rocca fueron humilladas por Milei, algo que, según él, habría generado una reacción diferente si hubiera ocurrido bajo un gobierno peronista. A pesar de no buscar la amistad de los ricos, asegura que les iría mejor con él que con Milei.

Se distancia de las responsabilidades del kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández, enfatizando la naturaleza unipersonal del Poder Ejecutivo y defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner, a quien considera injustamente presa. Finalmente, evalúa el panorama político de cara a 2027, considerando a Kicillof como la figura mejor posicionada dentro de la oposición, aunque su participación dependerá de la definición de un programa de 10 puntos que él propone





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