Gráfico: Fractura en el tobillo izquierdo de Romário da Silva en Ecuador

El delantero de Montagua Romário da Silva sufrió una fractura en el tobillo izquierdo en un triangular del torneo Clausura de la Liga de Ecuador, mientras trataba de frenar a un rival. La lesión lo llevó a ser retirado del campo en una camilla y luego transportado en ambulancia hacia un centro médico local.

Este martes, el jugador brasileño Romário da Silva sufrió una grave lesión en el encuentro entre Olancho FC y Motagua por el triangular del torneo Clausura de la Liga de Ecuador.

Al intentar frenar a un rival, el delantero de Montagua fracturó su tobillo izquierdo, lo que lo llevó a ser retirado del campo en una camilla y luego transportado en ambulancia hacia un centro médico local. Durante la transmisión de TV, también se pudo ver la consternación de sus compañeros y del equipo rival, quienes ayudaron en la asistencia del jugador. La fractura que sufrió Da Silva le demandará entre seis y ocho meses de recuperación





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