Gráfico: Fractura en el tobillo izquierdo de Romário da Silva en Ecuador

El delantero de Montagua Romário da Silva sufrió una fractura en el tobillo izquierdo en un triangular del torneo Clausura de la Liga de Ecuador, mientras trataba de frenar a un rival. La lesión lo llevó a ser retirado del campo en una camilla y luego transportado en ambulancia hacia un centro médico local.
Este martes, el jugador brasileño Romário da Silva sufrió una grave lesión en el encuentro entre Olancho FC y Motagua por el triangular del torneo Clausura de la Liga de Ecuador.
Al intentar frenar a un rival, el delantero de Montagua fracturó su tobillo izquierdo, lo que lo llevó a ser retirado del campo en una camilla y luego transportado en ambulancia hacia un centro médico local. Durante la transmisión de TV, también se pudo ver la consternación de sus compañeros y del equipo rival, quienes ayudaron en la asistencia del jugador. La fractura que sufrió Da Silva le demandará entre seis y ocho meses de recuperación
Romário Da Silva Lesión En Ecuador Fractura En El Tobillo Izquierdo Triangular Del Torneo Clausura Liga De Ecuador
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Un referente de la selección de Uruguay se lesionó a un mes del comienzo del Mundial 2026El defensor del Atlético de Madrid Jose María Giménez sufrió un esguince de tobillo y llegará con lo justo a la cita mundialista.
Read more »
Un referente de la selección de Uruguay se lesionó a un mes del comienzo del Mundial 2026El defensor del Atlético de Madrid Jose María Giménez sufrió un esguince de tobillo y llegará con lo justo a la cita mundialista.
Read more »
Un jugador del Atlético de Madrid se lesionó y se perderá el MundialJohnny Cardoso será intervenido quirúrgicamente por un esguince en el tobillo derecho: será baja para Estados Unidos en la Copa del Mundo.
Read more »
Mushuc Runa vs. Liga de Quito en vivo: seguí el partido minuto a minutoMushuc Runa vs. Liga de Quito juegan por la fecha 13 de Serie A de Ecuador. Seguilo en vivo, minuto a minuto.
Read more »
Lula da Silva lanzó un programa contra el crimen organizado en Brasil que prevé inversiones por más de US$2000 millonesEl plan fue anunciado a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección.
Read more »