GP de Mónaco: Gasly celebró un podio que no fue, tras penalización no comunicada por Alpine

Pierre Gasly cruzó la meta tercero en Mónaco, pero una sanción de 5 segundos por exceso de velocidad en boxes lo bajó al séptimo puesto. Alpine pidió revisión a la FIA.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 dejó una de las escenas más amargas de la temporada para Pierre Gasly y Alpine . El piloto francés cruzó la meta en tercera posición y celebró efusivamente su podio, agitando el brazo desde su monoplaza rosa ante el público monegasco.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos minutos: los comisarios deportivos le impusieron una sanción de cinco segundos por dos excesos de velocidad en el pit lane, lo que lo relegó al séptimo puesto. Lo más impactante fue que Gasly no fue informado por su equipo durante la vuelta de honor, y se enteró de la penalización recién en la rueda de prensa posterior.

"Simplemente no me parece justo", declaró un visiblemente frustrado Gasly. "Comprobé tres veces con el equipo para ajustar la velocidad correcta del coche. En ambas ocasiones, activé el limitador de velocidad en boxes mucho antes de la línea, y todos estamos trabajando muy duro para este momento". El piloto de Alpine explicó que llevaba 10 años en la Fórmula 1 y que los podios son escasos en su carrera: apenas cinco.

"Pasamos la meta en tercera posición delante de todo el público francés y nos lo quitan. Ahora mismo, no sé qué decir", agregó, con la voz quebrada.

"Sinceramente, estoy destrozado. No tengo palabras, tengo demasiadas emociones que asimilar y no consigo entender lo que pasó". Alpine, por su parte, ejerció su derecho a solicitar una revisión ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el organismo rector de la Fórmula 1. En un comunicado oficial, la escudería confirmó que pidió la revisión de las sanciones impuestas por exceso de velocidad en el pit lane.

La decisión final de la FIA podría devolverle el podio a Gasly, aunque las posibilidades son inciertas. Mientras tanto, la polémica se suma a un fin de semana que ya había estado marcado por las dificultades en el principado, donde adelantar es casi imposible y las sanciones en boxes pueden cambiar drásticamente el resultado. La carrera en Mónaco, siempre impredecible, coronó a un ganador inesperado y dejó a varios pilotos con sabor agridulce.

Gasly, que había logrado su mejor resultado de la temporada, pasó de la gloria a la decepción en cuestión de minutos. El incidente reabre el debate sobre la comunicación entre equipos y pilotos durante la vuelta de enfriamiento, así como la precisión de los sistemas de control de velocidad en boxes. Para Alpine, el recurso ante la FIA es un intento desesperado de recuperar lo que consideran un error injusto.

La afición francesa, que coreaba el nombre de Gasly desde las gradas, sigue esperando una resolución que devuelva la sonrisa a su piloto





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 GP Mónaco Pierre Gasly Alpine Penalización

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colapinto admitió problemas con el Alpine tras un viernes complicado: “No se siente bien”El piloto argentino reconoció que el rendimiento del monoplaza estuvo lejos de lo esperado durante las prácticas libres. Además, se tomó con humor el golpe que sufrió contra las defensas.

Read more »

Franco Colapinto se lamenta por los bloqueos en su Alpine y partirá 14° en MónacoEl piloto argentino Franco Colapinto tuvo un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco, donde no pudo evitar los constantes bloqueos en los frenos y la indocilidad de su monoplaza en las curvas lentas. A pesar de mejorar su rendimiento en las tres sesiones de práctica, el argentino no pudo ingresar en la instancia decisiva (la Q3) y partirá desde el puesto 14 en la carrera del domingo.

Read more »

Pierre Gasly, tras meterse en la Q3 en Mónaco: 'Asumí muchos riesgos y rozé los muros por todos lados'El francés llevó al Alpine al 9° puesto en la clasificación del Principado y fue el mejor del resto en un fin de semana complicado para la escudería francesa. Franco Colapinto, por su parte, largará 14°.

Read more »

El pilarense terminó 15° con Alpine en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1El piloto terminó 15° en la sexta fecha del Mundial de Fórmula 1 y no pudo sumar puntos. Recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes.

Read more »