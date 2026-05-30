GP de Mónaco 2026: Confirmadas las fechas del histórico circuito urbano

El Gran Premio de Mónaco 2026 se disputará del 5 al 7 de junio en el Circuito de Montecarlo, con Franco Colapinto y Kimi Antonelli entre los protagonistas.

El histórico circuito urbano de Montecarlo volverá a ser sede de una de las carreras más emblemáticas de la temporada 2026. La actividad se desarrollará del 5 al 7 de junio con entrenamientos, clasificación y carrera en las calles del Principado.

El trazado monegasco, de 3,337 kilómetros, prácticamente no ofrece espacios de escape. Las barreras están pegadas a la pista y cualquier error suele terminar con el auto contra el muro, lo que convierte a la cita en una de las más exigentes del calendario. El GP de Mónaco forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde 1950 y se transformó con el tiempo en una de las competencias más prestigiosas del deporte motor.

Por allí ganaron leyendas como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Michael Schumacher. La edición 2026 se correrá en el Circuito de Montecarlo, un trazado urbano que mantiene intacto su peso histórico dentro del automovilismo mundial. Entre las curvas más reconocidas aparecen Sainte Devote, Casino, Mirabeau, Loews, el túnel, Piscina y Rascasse. La famosa curva Loews, ubicada frente al hotel Fairmont, es considerada una de las más lentas de toda la Fórmula 1.

En Montecarlo, los autos suelen utilizar configuraciones especiales para adaptarse a un trazado donde adelantar resulta extremadamente complicado y donde la posición en pista vale más que en casi cualquier otra carrera del campeonato. La prioridad es la carga aerodinámica y la estabilidad por encima de la velocidad final. Franco Colapinto volverá a correr con su Alpine en las calles del Principado de Mónaco.

El piloto argentino, que ha demostrado un gran talento en las categorías inferiores, buscará hacer historia en uno de los escenarios más difíciles del calendario. Junto a él, Kimi Antonelli, el chico de oro de la Fórmula 1, no para de celebrar: otra vez en lo más alto del podio, junto a dos leyendas del automovilismo.

Antonelli, proveniente de la academia de Mercedes, ha sido una de las revelaciones de la temporada y llega a Mónaco con la moral alta tras sus recientes victorias. La combinación de juventud y experiencia promete emociones fuertes en el Principado.

Además, se espera la participación de otros pilotos destacados como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quien siempre es un favorito local. La actividad oficial del fin de semana tendrá entrenamientos libres, clasificación y carrera. Los horarios ya están adaptados a la hora argentina, y la transmisión estará disponible a través de las plataformas oficiales de la Fórmula 1, incluyendo F1 TV.

La cobertura en tiempo real se podrá seguir en las redes sociales y el sitio web de la categoría. El GP de Mónaco suele ser una de las fechas más esperadas del calendario por su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual. Con autos pasando a centímetros de los muros y una clasificación que muchas veces define gran parte de la carrera, Montecarlo mantiene intacto su lugar como uno de los grandes clásicos de la Fórmula 1.

La edición 2026 promete ser inolvidable, con un circuito que exige lo mejor de cada piloto y un público que disfruta de uno de los eventos más vistos del año en el mundo del deporte motor





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