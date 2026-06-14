GP de Barcelona de F1 con Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera

Resumen del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, con Franco Colapinto largando 13°, Russell en la pole y Alonso desde el pit lane. Detalles de horarios, transmisión y estrategia.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del calendario de la Fórmula 1 , se corre este domingo desde las 10 de la mañana (hora argentina) en el circuito de Montmeló.

La carrera se podrá ver en vivo a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1TV. La transmisión incluye la previa desde el paddock y el desfile de pilotos. El piloto argentino Franco Colapinto, que compite para Alpine, largará desde la 13ª posición luego de una clasificación complicada. El joven bonaerense expresó su frustración al calificar su desempeño como un desastre debido a las dificultades para manejar el monoplaza.

A pesar de ello, buscará avanzar en la carrera y sumar sus primeros puntos en la temporada. La parrilla de salida está encabezada por el británico George Russell (Mercedes), quien logró la pole position el sábado. A su lado, en la primera fila, estará Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón del mundo y ganador de múltiples carreras en Barcelona. En la tercera posición larga el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato con una ventaja considerable.

Antonelli busca su séptima victoria consecutiva, lo que lo consolidaría como el gran dominador de la temporada. La carrera será a 66 vueltas, con altas temperaturas que obligarán a una gestión cuidadosa de los neumáticos, previéndose dos o tres paradas en boxes. La estrategia será clave, especialmente para los pilotos que salen desde atrás como Colapinto.

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, arrancará desde el pit lane debido a cambios en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza. El asturiano, que cuenta con 32 victorias en la categoría, dos de ellas en Montmeló (2006 con Renault y 2013 con Ferrari), espera remontar posiciones gracias a una buena estrategia. Por su parte, Russell buscará sumar su séptimo triunfo en F1 ante un Hamilton que llega en levantada.

La carrera promete emoción con adelantamientos difíciles en un circuito donde la posición de salida suele ser determinante. Sin embargo, factores como la degradación de los neumáticos y las posibles intervenciones del auto de seguridad pueden alterar el orden. Colapinto, con su Alpine, intentará aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones y meterse en la zona de puntos





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 GP Barcelona Franco Colapinto George Russell Lewis Hamilton

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Franco Colapinto busca recuperarse en Barcelona tras un difícil inicio de fin de semanaEl piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se muestra autocrítico tras los primeros entrenamientos del GP de Barcelona, donde no consiguió el rendimiento esperado. A pesar de superar a su compañero Pierre Gasly, sus resultados fueron irregulares y ahora se centra en la sesión final de práctica y la clasificación para mejorar su posición en la parrilla. Colapinto marcha duodécimo en el campeonato con 15 puntos, lejos del líder Kimi Antonelli. La acción del Gran Premio podrá verse en Disney+ y FOX Sports.

Read more »

F1 GP de Barcelona con Franco Colapinto, EN VIVOEl piloto argentino busca mejorar en la clasificación del Gran Premio de Barcelona, donde la F1 disputa su séptima carrera del año.

Read more »

Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1: en vivo minuto a minutoFranco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de Barcelona en la Fórmula 1. Todos los detalles

Read more »

Franco Colapinto terminó 14° la última práctica para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1El piloto argentino tuvo un rendimiento sin grandes sobresaltos; el más rápido fue el británico George Russell; a las 11 se realizará la clasificación

Read more »