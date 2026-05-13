Governadores aliados de Milei se mantienen en silencio y buscan excusas por incumplimientos en obras clave

La decisión administrativa 20/2026, publicada este lunes por Boletín Oficial con las firmas de Manuel Adorni y Luis 'Toto' Caputo, recortó fondos para obras clave en las provincias aliadas, incumpliendo así los acuerdos que había tejido Diego Santilli durante la negociación del Presupuesto y la reforma laboral. Los gobernadores decidieron mantenerse en silencio y hasta buscar excusas para exculpar al gobierno y afirmar que las obras siguen en pie.

Javier Milei recortó fondos para obras clave en las provincias aliadas a través de la decisión administrativa 20/2026 , incumpliendo así los acuerdos que había tejido Diego Santilli durante la negociación del Presupuesto y la reforma laboral .

Pero con la misma tortuosa lógica que signó hasta acá su postura frente a la presidencia de Milei, los gobernadores decidieron mantenerse en silencio y hasta buscar excusas para exculpar al gobierno y afirmar que las obras siguen en pie, como fue el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, que se quedó sin una importante obra de saneamiento. Varias de esas obras estaban contempladas en las partidas presupuestarias votadas en diciembre del año pasado, durante las sesiones extraordinarias, en la ley de presupuesto.

Aquella norma demandó un trabajoso compromiso de las provincias, que mandaron a sus legisladores a respaldar la ley de leyes de Casa Rosada con ajustes en educación, ciencia y tecnología y defensa, entre otros temas, a cambio de recursos para cada jurisdicción. Sin embargo, el gobierno incumplió su parte





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