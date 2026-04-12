Gout Gout supera a Bolt: El prodigio australiano brilla en los 200 metros con una marca de ensueño

El joven atleta australiano Gout Gout impacta al mundo del atletismo al registrar 19.67 segundos en los 200 metros, superando a Usain Bolt a la misma edad. Este logro, que le habría valido el bronce olímpico, lo posiciona como una promesa a seguir.

El joven velocista australiano Gout Gout ha causado sensación en el mundo del atletismo al lograr una marca espectacular en los 200 metros durante el Campeonato de Australia de Atletismo celebrado este domingo en Sídney. Con un tiempo de 19.67 segundos, Gout no solo estableció la mejor marca del año, sino que también superó la velocidad del legendario Usain Bolt a la misma edad, un hito que ha encendido las comparaciones y las expectativas sobre el futuro de este prometedor atleta.

La hazaña de Gout cobra aún más relevancia al considerar que este tiempo le hubiera valido la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, donde Noah Lyles se llevó el bronce con un tiempo de 19.70 segundos. El rendimiento de Gout ha generado un gran entusiasmo en el mundo del atletismo, destacando su potencial y su capacidad para competir a nivel internacional. Este logro marca un punto de inflexión en su carrera y lo posiciona como una figura a seguir en los próximos años, ya que con tan solo 18 años, Gout Gout demostró tener la velocidad y el potencial para convertirse en una leyenda del atletismo. El especialista en atletismo del diario ABC de España, Ignacio Romo, describió el estilo de Gout Gout como inconfundible, destacando su elegancia y fluidez en la curva, así como su explosividad en los metros finales, donde suele dejar atrás a sus rivales. La descripción de Romo resalta la madurez y la técnica del joven atleta, que a pesar de su corta edad, demuestra un control y una precisión notables en la pista. La comparación con Usain Bolt, un atleta que ha revolucionado la historia del atletismo, es inevitable, y el hecho de que Gout haya superado sus registros a la misma edad sugiere un potencial ilimitado. Gout, nacido en Queensland, Australia, después de que sus padres emigraran de Sudán del Sur, es el segundo velocista de 200 metros más rápido menor de 20 años en todas las condiciones. Este logro marca un hito en la trayectoria de Gout, quien ya había demostrado su talento al romper el récord australiano de los 200 metros en 20.04 segundos, un logro que había estado en manos de Peter Norman desde 1968. Con este nuevo registro, Gout Gout ha establecido una nueva marca personal y se ha posicionado como uno de los atletas más prometedores del momento, generando gran expectativa sobre su futuro en el deporte y sobre sus posibles participaciones en competiciones internacionales. La marca de Gout, con un viento favorable de 1.7 metros por segundo, demuestra su capacidad para competir al más alto nivel, y lo consolida como una de las grandes promesas del atletismo mundial





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atletismo Gout Gout Usain Bolt 200 Metros Campeonato De Australia Velocidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra de los simios: cómo se desató una batalla civil entre chimpancés en UgandaCientíficos de la Universidad de Texas en Austin descubrieron este fenómeno, absolutamente inusual, donde unos 200 animales llevan casi 30 años en una escalada sangrienta de violencia.

Read more »

Embistió control de Gendarmería con casi 200 mil atados de cigarrillos de contrabando y huyóOcurrió en Misiones. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo agravado en la provincia de Buenos Aires.

Read more »

Clima de clásicos en la Bombonera: aliento contra el Rojo y la cabeza en RiverBoca recibe a Independiente pero el Súper asoma en el horizonte cercano.

Read more »

Gout Gout irrumpe en el atletismo mundial: nuevo récord y comparación con Usain BoltEl joven atleta australiano Gout Gout, de 18 años, deslumbra en el Campeonato de Australia de Atletismo al establecer un nuevo récord mundial junior en los 200 metros (19s67), superando la marca de Usain Bolt a la misma edad. Esta actuación marca un antes y un después en su carrera, dejando atrás la decepción del Mundial de Tokio y compitiendo con Aidan Murphy.

Read more »

Joven australiano rompe récord mundial y firma contrato millonarioUn atleta australiano de 18 años, seguido de cerca por su rendimiento desde 2024, rompe el récord mundial junior de 200 metros en Sídney y firma un contrato de patrocinio con Adidas. Anteriormente, ya había superado la marca de Usain Bolt a su edad y ganado una medalla de plata en el Mundial Sub 20.

Read more »

Más rápido que Usain Bolt: el australiano Gout Gout hizo historia al superar a la leyenda mundial en velocidad“Estoy listo para ir aún más lejos”, dijo el joven de 18 años que es la gran figura del Campeonato de Australia de atletismo.

Read more »