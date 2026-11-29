Gorillaz, Bizarrap, Trueno y artistas internacionales ofrecieron espectáculos memorables en el festival cultural de Buenos Aires. Descubre los detalles del evento.

La banda conceptual Británica Gorillaz encabezó un evento cultural de gran magnitud, demostrando una vez más por qué lideran la escena de la world music contemporánea. El líder de la formación, Damon Albarn, exhibió un magnetismo indudable sin necesidad de gestos exagerados, simplemente caminando y saltando con los ojos perdidos mientras proyectaba su voz mediante un megáfono. La presencia del artista británico generó una fuerza centrífuga que dominó el escenario, acompañada de una numerosa banda y una serie de invitados internacionales que elevaron la categoría del espectáculo. A pesar de la complejidad visual, Gorillaz se consolidó como un evento audiovisual de alto nivel, situado en esa línea sutil entre la ternura y el apocalipsis.

La Colaboración de Artistas Argentinos

Dentro de este carnaval que incluyó disfraces elaborados, efectos de luces complejos, pantallas gigantes y coreografías sincronizadas, subieron al escenario dos de los nombres más importantes de la música electrónica argentina: Bizarrap y Trueno. Ambos artistas participaron activamente en el último álbum de la banda, titulado The Mountain, y llevaron su energía característica al festival. La presentación de los músicos nacionales formó parte integral de la narrativa del convoy de world music, uniendo a sus audiencias locales con el público global que seguía a Gorillaz. Su intervención marcó un punto crucial en la programación, demostrando la capacidad de la escena latina para integrarse en producciones de escala internacional con recursos visuales y sonoros de primera categoría.

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Rendimiento de Yung Lean en Escala de Grises

El artista sueco Yung Lean ofreció una actuación notablemente escueta en comparación con las expectativas previas. Anteriormente, había captado la atención del público con un super video para su colaboración llamada Storm, realizada junto al colectivo audiovisual GENER8TION. Sin embargo, durante su aparición en el escenario, la estética visual se redujo drásticamente a una escala de grises en las pantallas y un vestuario en blanco y negro. Esta decisión estética convirtió el espacio en un símbolo de un show con muy pocos colores, casi carente de matices tonales. Yung Lean interpretó todos sus temas de manera uniforme y logró una energía que no logró contagiar efectivamente desde la tarima, generando una experiencia discreta para la audiencia presente.

La Sorpresa Vocal de Ciara Mary Alice Thompson

En el extremo opuesto al rendimiento anterior, la irlandesa Ciara Mary Alice Thompson, conocida profesionalmente como CMAT, ofreció un debut que resultó ser una completa sorpresa llena de texturas, color y entusiasmo genuino. Tras la presentación casi de playback de Yung Lean, CMAT entregó todo su potencial físico y fundamentalmente vocal, despliegues que tienen la capacidad de encender cualquier festival. Acompañada de una banda en vivo, presentó una propuesta de pop con influencias de country europeo, ofreciendo la frescura de lo distinto. Su actuación sirvió como un cierre de jornada excepcional, marcando la transición hacia un cierre que tuvo un protagonismo especial por parte de productores de música electrónica que siguieron en la programación.

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La Energía Frenética de Cole Haden

Si de entrega total se trató, el comandante del movimiento en ese día fue Cole Haden, el líder carismático del grupo de Boston Model/Actriz. Con canciones que celebran abiertamente la vida, la diversión y la sensualidad, Haden contó con un power trío de estilo cuasihardcore detrás, aunque su set de platillos de batería fue considerado uno de los más básicos vistos en festivales locales. El alto y facial cantante agitó el vogue sobre el escenario, se tiró entre la gente y provocó la atención de quienes esperaban a Gorillaz para darles su primera reacción positiva. Fue un show frenético donde no permitió que se le quitara la vista de encima y no dejó de traspirar durante toda la presentación.

La Transición Nocturna con Juliana Gattas

Para una banda que llegaba tapada al festival, se armó una gran algarabía para cerrar el día e ir entrando en modo nocturno. Primero le tocó el turno a Juliana Gattas, con el sol de la siesta todavía fuertísimo en el cielo. Aunque artistas como El Nota, Chechi y Marcos ya habían dado dos muy buenos shows en los tablados principales, Juliana salió al Escenario Primavera a comerse la noche a las cuatro de la tarde. Su presentación incluyó gafas oscuras, un tapado, brillos, coro y una banda en vivo, completando el conjunto con la inclusión de un saxofonista para añadir profundidad a su propuesta sonora.

El Cierre Estelar de Marilina Bertoldi

Justo después del cierre de su compañera, Marilina Bertoldi arrancó en el Escenario Heineken con un look de superheroína retro que captó inmediatamente la atención del público. Presentó un repertorio cada vez más vasto que demostró su evolución artística a lo largo de los años. La noche tuvo un broche de oro definitivo con la junta de las dos artistas durante el show de la santafesina, creando un momento único e inolvidable para los asistentes. Este cierre unificado consolidó la jornada como un éxito rotundo, donde la diversidad de géneros y la calidad de las producciones audiovisuales permitieron que Gorillaz y sus invitados destacaran como los verdaderos protagonistas de la escena musical.