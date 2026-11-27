La serie Gordon de Netflix impulsa el debate sobre la violencia política argentina de los 70. Actores como Fiorella Bottaioli y Gastón Recalt analizan el impacto y sus personajes.

La nueva producción de Pablo Trapero titulada Gordon, actualmente disponible en la plataforma de streaming Netflix, ha generado un significativo debate social y político en torno a la violencia política vivida durante la década de los setenta en Argentina. Esta serie dramática logra destacar por sus interpretaciones sobresalientes y por abrir un espacio de discusión sobre un período histórico complejo, posicionándose como un fenómeno cultural que trasciende el entretenimiento.

Transformación del crimen en poder

Pablo Trapero revalida su posición como autor clave con esta obra que compone la transformación de Aníbal Gordon de un criminal corriente a una figura vinculada con las estructuras más oscuras del poder. La narrativa explora cómo un individuo se integra a redes de violencia sistémica, ofreciendo una mirada profunda sobre las dinámicas de la época que conmocionó al país.

Also read El escalofriante relato de Mariano Grondona sobre cómo lo secuestró Aníbal Gordon

Dinámica humana entre personajes

Gastón Recalt interpreta a José Acosta, un joven militante de la Concentración Nacional Universitaria que llega a Gordon por su capacidad para el crimen, facilitando la financiación y adquisición de armas para su grupo. Recalt describe la construcción de un vínculo entre ambos personajes similar a una relación de padre e hijo, aunque matizada por la oscuridad de Gordon, basándose en la novela de Marcelo Larraquy.

Contrapunto ideológico y moral

Fiorella Bottaioli asume el rol de Graciela Mancini, una guerrillera que funciona como contracara del protagonista y con quien tiene una conexión personal. El personaje es una síntesis dramática que condensa perfiles de organizaciones históricas como el ERP y Montoneros, mostrando un arco de desarrollo donde sus ideales chocan con la realidad violenta.

Advertisement

Proceso de selección y adaptación

La actriz uruguaya comenzó audicionando para otro papel, pero tras una catarsis emocional en su proceso de casting, recibió la oferta para interpretar a Graciela, un rol que requirió madurez y experiencia previa. Gastón Recalt, por su parte, trabajó en recrear sonidos y estéticas de los setenta, ajustando su actuación tras las indicaciones del director para evitar caricaturas.

Impacto cultural y recepción

La serie ha permitido a los actores celebrar el trabajo colectivo en un proyecto masivo, destacando la energía general que contrasta con la violencia relatada. Fiorella Bottaioli y Gastón Recalt enfatizan la importancia de mantener la humildad y el compromiso con el arte, reconociendo el orgullo de contribuir a una obra que resuena profundamente con la audiencia y la crítica internacional.