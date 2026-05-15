Google lanzó parche de seguridad urgente para Android para proteger dispositivos de amenazas

La compañía Google incluyó un parche de seguridad urgente en su boletín de seguridad de mayo para corregir una vulnerabilidad en el sistema operativo Android de sus dispositivos móviles. El parche se recomienda instalarlo lo antes posible debido al aumento de amenazas para dispositivos móviles y la posibilidad de que un atacante ejecute comandos en el dispositivo sin autorización.

Google lanzó un parche de seguridad urgente para smartphones para mitigar amenazas seguidas de aumento en contra dispositivos móviles. Las correcciones se incluyeron en el boletín de seguridad de mayo y se recomienda instalar los parche lo antes posible.

El fallo estaba relacionado con un error dentro del sistema que, bajo ciertas condiciones, podría permitir que un atacante ejecute comandos en el dispositivo. Según los análisis de seguridad, uno de los escenarios más preocupantes contemplaba ataques realizados desde la misma red o desde una ubicación cercana al dispositivo afectado





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