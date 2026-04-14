Google celebra el Día Mundial de la Cuántica con un Doodle Interactivo

Google conmemora el Día Mundial de la Cuántica con un doodle interactivo, buscando acercar la física cuántica al público general y resaltar la importancia de esta disciplina en el desarrollo tecnológico actual. La celebración, que ocurre anualmente el 14 de abril, busca promover la comprensión de la física cuántica y despertar el interés por sus aplicaciones.

Google ha presentado un nuevo doodle interactivo con motivo del Día Mundial de la Cuántica, que se conmemora anualmente el 14 de abril. El gigante de la tecnología ha modificado su página principal con la intención de acercar la física cuántica al público en general, despertando la curiosidad y el interés por sus conceptos y sus aplicaciones en la vida diaria. Esta fecha conmemorativa está dedicada a la difusión y la celebración de los avances, conceptos y aplicaciones de la física cuántica , una rama de la ciencia que se enfoca en el estudio del comportamiento de la materia y la energía a escalas microscópicas, como los átomos y las partículas subatómicas. La elección del 14 de abril como fecha para esta celebración no es arbitraria; está relacionada con los primeros dígitos de la constante de Planck (414), un valor fundamental en la física cuántica , lo que explica la elección de la fecha como 4/14. El Día Mundial de la Cuántica surgió como una iniciativa de científicos de todo el mundo, lanzada el 14 de abril de 2021, con el objetivo primordial de sensibilizar sobre la relevancia de esta disciplina y de promover el debate público sobre sus avances y sus aplicaciones.

Desde su primera celebración global en 2022, la jornada tiene como propósito fundamental despertar el interés por una ciencia que es esencial para el progreso tecnológico actual. El Día Mundial de la Cuántica se celebra con el propósito de acercar la física cuántica a la sociedad y fomentar su comprensión a nivel global, facilitando el debate público. Desde el sitio web oficial de la celebración, se invita a científicos, ingenieros, educadores, comunicadores, emprendedores y tecnólogos a organizar actividades conmemorativas en esta fecha. Estas actividades pueden incluir reuniones científicas, charlas de divulgación, exposiciones, visitas a laboratorios, mesas redondas, entrevistas y creaciones artísticas, con el objetivo de celebrar la ciencia y la tecnología cuánticas en todo el mundo. La física cuántica ha demostrado ser un campo fundamental en el desarrollo tecnológico moderno. Sus principios y descubrimientos han impulsado avances significativos en áreas como la computación cuántica, la criptografía cuántica y la nanotecnología. La comprensión de los fenómenos cuánticos es crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance del conocimiento científico en general.

El año anterior, Google conmemoró esta fecha especial con un taumatropo, un ingenioso instrumento óptico que consta de un disco con dos imágenes distintas en cada lado. Al hacer girar el disco rápidamente, el cerebro humano superpone ambas imágenes, creando la ilusión de que se combinan para formar una sola. Esta elección del taumatropo como herramienta interactiva subraya la capacidad de la física cuántica para sorprender y desafiar nuestra percepción de la realidad. La iniciativa de Google de crear un doodle interactivo para el Día Mundial de la Cuántica refleja el compromiso de la compañía con la divulgación científica y la educación. Al utilizar una plataforma tan popular como su buscador, Google contribuye a hacer accesible y comprensible la física cuántica para una audiencia global. La celebración de este día es una oportunidad para que científicos, educadores y entusiastas de la ciencia compartan sus conocimientos y entusiasmo por la física cuántica, inspirando a la próxima generación de científicos e innovadores. Este esfuerzo colectivo es esencial para garantizar que los beneficios de la física cuántica se traduzcan en un progreso tecnológico y social más amplio





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