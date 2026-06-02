Google anuncia inversiones millonarias y becas en IA para Argentina, proyectando un impacto del 6.7% en el PBI

Google presentó un plan estratégico para Argentina que incluye becas masivas en IA, financiamiento a ONG y herramientas tecnológicas, con la expectativa de que la adopción de IA pueda contribuir con más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía nacional, representando el 6.7% del PBI.

Google anunció un ambicioso plan de inversiones, becas y herramientas de inteligencia artificial (IA) para Argentina , destacando el rápido y significativo avance de la adopción de esta tecnología en el país.

La empresa considera que la velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA crea un escenario de oportunidad única, posicionándola como un "superpoder" para potenciar las capacidades individuales, empresariales y sociales. Según estimaciones presentadas, la adopción estratégica de la IA podría aportar más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía argentina, equivalente al 6,7% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que subraya su potencial transformador y su papel clave en la competitividad futura.

Para capitalizar este potencial, se enfatiza la necesidad de priorizar el desarrollo de infraestructura digital, fomentar la innovación y seguir invirtiendo en el talento local como pilares fundamentales. Dentro de este Marco, Google confirmó que, por quinto año consecutivo, ofrecerá un total de 10.000 becas enfocadas en inteligencia artificial y habilidades digitales de alta demanda en el mercado laboral.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar significativamente la empleabilidad de los argentinos a través del "Certificado Profesional de IA de Google". La distribución y gestión de estas becas estará a cargo de la Fundación Compromiso, que las ejecutará mediante su programa Potrero Digital. Los interesados en acceder a estas oportunidades de formación deberán inscribirse a través del sitio web "Crecé con Google", plataforma que centraliza los programas de capacitación de la compañía en la región.

Paralelamente, a través de Google.org, el brazo filantrópico de la empresa, se anunció una inversión filantrópica de 700 mil dólares destinada a financiar proyectos de cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) locales. Estos fondos tienen como objetivo promover la educación en IA, el bienestar digital y la robótica sustentable. La Fundación Raspberry Pi y la Fundación Sadosky implementarán el programa "Experience AI" para educar a jóvenes de entre 11 y 14 años.

Por su parte, la ONG Chicos.net buscará promover el bienestar digital mediante el concurso "Usina de ideas con IA" en escuelas secundarias. La Fundación Caminando Juntos ejecutará el proyecto "Aprender Haciendo: Robótica Sustentable" en el Municipio de San Martín.

Finalmente, la organización Propel recibirá financiamiento para capacitar en inteligencia artificial a aproximadamente 1.000 ONG no solo en Argentina, sino también en otros países de la región, ampliando el alcance de la iniciativa





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