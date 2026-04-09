Gonzalo Heredia recuerda tenso enfrentamiento con espectador en función teatral

El actor Gonzalo Heredia relató en el programa 'Otro día perdido' la tensa situación que vivió durante una función de teatro, donde un espectador interrumpió la obra con críticas, generando un inesperado desenlace.

Gonzalo Heredia fue el invitado estelar este miércoles en el programa Otro día perdido, transmitido por el canal eltrece, donde mantuvo una conversación exhaustiva con Mario Pergolini . La entrevista estuvo repleta de momentos interesantes, pero uno de los más destacados fue cuando Heredia rememoró una situación inusual y tensa que experimentó durante una función de la obra El montaplatos, del dramaturgo Harold Pinter, en el año 2012.

En aquella puesta en escena, Heredia compartía el escenario con el talentoso Ariel Staltari. El actor relató en detalle el fuerte enfrentamiento que tuvo con un espectador, cuya actitud disruptiva interrumpió la función en repetidas ocasiones. Este espectador, según las palabras de Heredia, no cesaba de criticar su desempeño actoral. La situación, descrita por Heredia como inédita, lo llevó a tomar una decisión drástica: detener la representación teatral y confrontar directamente al espectador. Incluso, llegó a emplear todos los recursos a su alcance para lograr que el hombre abandonara su butaca y permitiera la continuación del espectáculo. El incidente tuvo lugar en el Teatro Piccolino, un espacio íntimo con capacidad para aproximadamente 70 personas, lo que intensificó la tensión y la interacción entre el público y los actores. \Heredia recordó vívidamente las primeras interrupciones, que comenzaron a pocos minutos del inicio de la obra. El actor explicó que el espectador expresaba sus desaprobaciones con frases como “esto no es así”, “esto no se hace así”, “esto no es Pinter”, mostrando su desacuerdo con la interpretación y la puesta en escena. Lejos de amedrentarse, el elenco intentó continuar con la función, pero la situación fue empeorando progresivamente. El espectador, cada vez más enfático, dirigió sus críticas directamente hacia Heredia. “En un momento ya el mensaje fue dirigido hacia mí. Me decía: ‘Yo te vi hacer buenas cosas, pero esto no’”, evocó Heredia. Este episodio generó una creciente incomodidad en el público, que reaccionó ante la actitud del espectador. Se desencadenaron discusiones entre los asistentes, con frases como “¡cállate!” y “¡ándate!”, a lo que el espectador respondía argumentando su derecho a hablar, justificando su postura en el pago de la entrada. \El relato de Heredia continuó con la descripción del momento en que decidió confrontar directamente al espectador. Le preguntó su nombre y si había pagado la entrada. A continuación, le solicitó que abandonara la sala, ofreciéndole la devolución del dinero en la boletería. Sin embargo, el espectador se negó a salir, lo que llevó la situación a un punto crítico. “Ahí podría decir que me enojé. Me molestó la forma prepotente de cagarse en el trabajo de todos”, confesó Heredia, visiblemente afectado por el recuerdo. Finalmente, el actor, entre risas y con tono de anécdota, relató cómo tomó la iniciativa para resolver la situación: “Subí, lo agarré de la campera y lo llevé amablemente hasta la vereda”. El incidente, además de ser tenso, generó confusión entre el público, quienes se preguntaban si la confrontación formaba parte de la obra. Heredia compartió la reacción de un amigo, quien le comentó: “No sabía si era así la obra o no, si era así estaba buenísima”, ilustrando la ambigüedad y el impacto del evento en la percepción de la audiencia





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