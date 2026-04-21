Golpe al corazón de River: Sebastián Driussi queda fuera del primer semestre por una grave lesión

Sebastián Driussi sufre un desgarro grado 3 que lo aleja de las canchas por el resto del semestre. Eduardo Coudet debe rearmar el ataque de River en un momento crucial de la temporada.

El Superclásico, ese escenario que siempre paraliza al país, dejó un saldo devastador para el proyecto deportivo de Eduardo Coudet . Lo que comenzó como una simple molestia a los 18 minutos de juego se transformó rápidamente en el peor diagnóstico médico posible.

Aunque el parte médico oficial será ratificado este martes tras el regreso del plantel a los entrenamientos en el River Camp, fuentes cercanas al cuerpo médico han confirmado que Sebastián Driussi padece un desgarro grado 3 en el isquiotibial de su pierna izquierda. Esta lesión, de una gravedad considerable, no solamente lo margina de los encuentros venideros, sino que sentencia, en la práctica, el cierre de su participación competitiva durante el primer semestre del 2026. La ausencia del delantero representa un golpe demoledor en el tablero táctico, dado que se había consolidado como la referencia indiscutible en el área y el eje sobre el cual giraba todo el sistema ofensivo del equipo millonario. Ahora, el estratega argentino se enfrenta a la titánica tarea de reconfigurar su ataque en un momento crítico de la temporada, caracterizado por una seguidilla de duelos a matar o morir. En el marco del Torneo Apertura, Driussi será baja para el importante compromiso ante Aldosivi, el encuentro pendiente contra Atlético Tucumán y, lo más preocupante para la parcialidad riverplatense, la serie de octavos de final. Paralelamente, el panorama en la Copa Sudamericana se complica, ya que el equipo deberá buscar la clasificación ante el RB Bragantino en territorio brasileño y frente a Carabobo en el Monumental sin su máximo artillero. Esta seguidilla de partidos definitorios pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de Coudet para adaptar sus piezas ofensivas, buscando mantener la competitividad sin su principal arma de gol. Ante la baja confirmada de Driussi, el abanico de posibilidades que maneja el cuerpo técnico se reduce a tres nombres clave que deberán asumir la responsabilidad. Maximiliano Salas se perfila como el reemplazante natural, ya que fue quien ocupó su lugar tras el cambio forzado en el Superclásico y posee un despliegue físico similar. Por otro lado, Joaquín Freitas emerge como una opción táctica interesante, tratándose de un juvenil que ha mostrado gran proyección y pide pista desde el banco de relevos. Finalmente, aunque cuenta con menos minutos de juego, Agustín Ruberto es el nueve de área clásico que ofrece una referencia distinta en el último tercio del campo. La situación de Driussi es, además, un tema de preocupación institucional. Desde su retorno triunfal al club en enero de 2025, el delantero ha sufrido un calvario físico, acumulando seis lesiones en apenas dieciocho meses, incluyendo pubalgias y problemas articulares. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y la necesidad de sostener las aspiraciones en el plano local e internacional, River deberá aprender a sobrevivir sin su figura principal, comenzando este próximo sábado ante el Tiburón en una prueba de carácter fundamental





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