Goldman Sachs recorta precios objetivo de YPF y Vista en un 14% por mayores tasas de descuento y caída del petróleo, manteniendo cautela selectiva.

Goldman Sachs ajustó a la baja sus precios objetivo para YPF y Vista Energy en un 14% debido al aumento de las tasas de descuento y la caída de los precios del crudo, a pesar de que ambas empresas mantienen una alta capacidad productiva. Esta decisión refleja la compleja interacción entre los riesgos macroeconómicos y la evolución de los mercados energéticos en la región.

El impacto de las tasas de descuento en la valoración

La revisión del informe, encabezada por Bruno Amorim, Guilherme Costa Martins y Huama Belmonte, incorporó los balances del tercer trimestre de 2026 y aplicó un descuento mayor a los resultados futuros de los activos argentinos. El efecto se observa claramente en YPF, ya que Goldman Sachs elevó un 7% sus previsiones de EBITDA ajustado para 2027 y 2028, pero redujo el múltiplo de valor de empresa sobre EBITDA de 3,4 a 2,8 veces para 2028. Con una tasa de referencia más alta, el modelo asigna un valor menor a cada dólar de resultado futuro, lo que resulta en una reducción del EBITDA consolidado proyectado de u$s9.918 millones a u$s9.098 millones, afectando principalmente los márgenes de refinación y comercialización.

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Vista destaca por su perfil exportador y Vaca Muerta

Para Vista, Goldman Sachs recortó las previsiones de producción y EBITDA ajustado en un 4% para 2027 y un 3% para 2028, ajustando también el precio del crudo utilizado en su modelo, lo que reduce el ingreso petrolero por barril vendido de u$s84 a u$s63. Aunque las estimaciones son menores, el banco proyecta un crecimiento significativo de la extracción, pasando de 162.000 barriles equivalentes diarios en 2026 a 194.000 en 2027 y 213.000 en 2028, con un EBITDA ajustado que se situará en u$s3.111 millones en 2026 y bajará a u$s3.047 millones en 2027, destacando la exposición concentrada al desarrollo de Vaca Muerta y el negocio exportador de la compañía.

Riesgos electorales y volatilidad del crudo en Argentina

Las acciones de YPF cayeron cerca de un 30% y las de Vista alrededor de un 25% en un contexto de retroceso del petróleo, que devuelve parte de la prima geopolítica, y de mayor incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Este factor de riesgo electoral pesa especialmente sobre las acciones argentinas y puede seguir generando volatilidad, independientemente de la solidez operativa interna de las compañías, lo que obliga a los inversionistas a considerar la sensibilidad directa de cada empresa al clima político y la macroeconomía local.

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Recomendaciones de los estrategas de Bavsa y el consenso

Martín de la Fuente, estratega de Bavsa, señaló que el recorte de Goldman Sachs no debe leerse como una señal de salida, sino como cautela selectiva, ya que el banco mantiene la recomendación de Hold para YPF al ajustar su target de u$s56,60 a u$s48,70, reconociendo que el riesgo político de cara a 2027 afecta más a YPF que a Vista. El informe de Goldman Sachs ofrece una perspectiva sobre estos riesgos al estimar que, con un Brent de u$s75, ambas petroleras cotizan entre 2,4 y 3,2 veces el EBITDA proyectado para 2027, con un flujo de caja libre que equivaldría al 18% del valor bursátil de YPF y al 15% del de Vista en 2028, proporcionando un margen frente al rendimiento de la deuda argentina.

Oportunidades futuras y proyecciones de producción 2026-2028

A pesar de los recortes actuales, se proyecta que la producción de ambas petroleras crecerá alrededor de un 32% entre 2026 y 2028, lo que sugiere que las empresas siguen siendo atractivas para los inversionistas que buscan exposición a largo plazo. Los expertos sugieren mantener ambos activos, priorizando a Vista para obtener mayor exposición a Vaca Muerta y al mercado exportador, mientras que YPF enfrenta mayores riesgos relacionados con la refinación y la incertidumbre política, lo que hace que la distinción entre los dos papeles sea relevante para la asignación estratégica de capital en el sector energético argentino.